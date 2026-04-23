West Bengal poll 2026 update: শতাংশে ৯২ পার!বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে ১ম দফায় রেকর্ড ভোট দান,EC থেকে এল নয়া কোন নির্দেশ?

West Bengal poll 2026 update: শতাংশে ৯২ পার!বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে ১ম দফায় রেকর্ড ভোট দান,EC থেকে এল নয়া কোন নির্দেশ?
Election commission:রাজ্য়ে এদিন কার্যত প্রথম দফার ভোটে রেকর্ড শতাংশ ভোট পড়েছে। সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত ভোটের হিসাব অনুসারে ৯১.৫৮ শতাংশ ভোট পড়েছে।
বিক্ষিপ্ত কিছু গোলমালের ঘটনা বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটপর্বের প্রথম দফা নির্বিঘ্নেই মিটল। এদিকে, রাজ্য়ে এদিন কার্যত প্রথম দফার ভোটে রেকর্ড শতাংশ ভোট পড়েছে। সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত ভোটের হিসাব অনুসারে ৯১.৫৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। সন্ধ্যা ৭ টার পর তা ৯২ শতাংশ পার হয়ে ভোট পড়েছে ৯২.২৫। এদিকে, কমিশনের তরফ থেকে এই বিপুল ভোট শতাংশ নিয়ে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের তরফ থেকে। রাজ্যের নির্বাচনী ইতিহাসে এই বিপুল পরিমাণ ভোট নিঃসন্দেহে একটি রেকর্ড গড়তে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।
এদিকে, ভোট শেষে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে এল বেশ কিছু নির্দেশ। কমিশন তার নির্দেশে সাফ জানিয়েছে, ভোট শেষের পরে বুথে ক্যামেরার এসডি কার্ড খোলা যাবে না। বলা হয়েছে, ক্যামেরা খুলে শুধুমাত্র (dismount করে) সেক্টর অফিসারের-এর তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে। SD কার্ড খোলা হবে DCRC (Receiving Centre)-তে, সেখানে এআরও-র উপস্থিতিতে তা খোলা হবে। এছাড়াও বলা হয়েছে, সমস্ত ভিডিয়ো ডেটা নিরাপদে সংরক্ষিত করতে হবে। ক্যামেরা সম্পূর্ণ অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত পোলিং পার্টি বা বিএলও কেউ বুথ ছাড়তে পারবেন না, এমনই নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
আজকের ভোট পর্বের পর দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাচ্ছে। শুক্রবার থেকেই ওয়েব কাস্টিংর ট্রায়াল রান শুরু হবে, বলে জানানো হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা মনিটারিং করার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশ পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকেরা উপস্থিত থাকবেন। প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় দফার ভোটপর্বে ভোটগ্রহণ হবে কলকাতা সহ একাধিক জায়গায়।
এদিকে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছেন, স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুতে সর্বোচ্চ ভোট পড়েছে এ বার। দুই রাজ্যের ভোটারদের কুর্নিশ জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, তামিলনাড়ুতে ভোটের হার ৮৪.৫১ শতাংশ। যা সেরাজ্যের নিরিখে অন্যতম রেকর্ড!
