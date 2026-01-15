Farakka Anti-SIR Vandalism: ফারাক্কায় SIR বন্ধের দাবিতে TMC MLA-র তাণ্ডব BDO অফিসে, তবে FIR-এ নেই তাঁর নাম, এখনও ধৃত ২

ফারাক্কায় এসআইআরের শুনানি পর্ব চলাকালীন বিডিও অফিসে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছিলেন তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। সেই ঘটায় এবার এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এদিকে সেই ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই হামলার ঘটনার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, তৃণমূল বিধায়কের অনুগামীরা বিডিও-র চেম্বারে তাণ্ডব চালান। সেই সময় বিডিও অফিসে বিধায়ক স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন বলে অভিযোগ। যদিও বিডিও নাকি পুলিশের কাছে 'অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের' নামে অভিযোগ দায়ের করেন।
এর আগে ১৪ জানুয়ারি ফারাক্কার বিডিও অফিসের সামনে তৃণমূলপন্থী বিএলও-রা ধরনায় বসেছিলেন। তাঁরা ইআরও-র কাছে তাঁদের ইস্তফাপত্র তুলে দেন। পরে তৃণমূল কর্মীসমর্থকরা বিডিও অফিসে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। স্লোগান তোলা হয়, 'এসআইআর মানছি না, মানব না।' বিডিওর চেম্বারে চেয়ার ছুড়ে ফেলা হয় টেবিলে। গেট অবরুদ্ধ করে অবিলম্বে এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধের দাবি ওঠে। এর দেরে সাময়িকভাবে শুনানির কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে হিয়ারিং ক্যাম্পেও ভাঙচুর হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।
পরে সেই ঘটনায় জঙ্গিপুর পুলিশ স্টেশনে এফআইআর দায়ের করেন বিডিও। তবে এফআইআরে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বা তাঁর সঙ্গে থাকা কোনও তৃণমূল নেতার নাম না থাকায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। এই নিয়ে বিজেপির তরফ থেকে মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, 'আমরা নিজের চোখেই দেখেছি কারা হামলা চালিয়েছে। বিডিও কি স্থানীয় বিধায়ককে চিনতে পারলেন না? না কি কোনও বাধ্যবাধকতার কারণেই নাম উল্লেখ করা হয়নি? এ থেকেই প্রশাসনের তথাকথিত নিরপেক্ষতা স্পষ্ট।'
