WB SIR-Election Latest Update: ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা! ৩ দিনের মাথায় ভোটের দিন ঘোষণা? কত দফায় হবে?

WB SIR-Election Latest Update: ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা! ৩ দিনের মাথায় ভোটের দিন ঘোষণা? কত দফায় হবে?
আরও একবার পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার (এসআইআর) মেয়াদ বাড়ানো হল। সেই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার দিনক্ষণ পিছিয়ে যাচ্ছে। কবে ভোটের ঘোষণা করা হতে পারে? কত দফায় ভোট হবে?
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনক্ষণ পিছিয়ে গেল আরও দু'সপ্তাহ। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের তরফে হাবেভাবে যেটা বলা হয়েছিল, সেটাই মঙ্গলবার সরকারিভাবে ঘোষণা করে দিল নির্বাচন কমিশন। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল যে স্ক্রুটিনির সময়সীমা বাড়াতে হবে। সেই প্রেক্ষিতে আজ কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার (এসআইআর) মেয়াদ আরও বাড়ছে। আগামী শনিবারের (১৪ ফেব্রুয়ারি) মধ্যে শুনানির কাজ সম্পন্ন হবে। তার জেরে স্বভাবতই পিছিয়ে যাচ্ছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনক্ষণ। প্রাথমিকভাবে ঠিক ছিল যে ৭ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। তারপর সেটা পিছিয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি করা হয়েছিল। এবার কমিশনের তরফে জানানো হল যে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। যে ভোটার তালিকার ভিত্তিতে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন হবে।
কবে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে?
আর একটি মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে যে আগামী ২ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্যের (চারটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল) বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হতে পারে। আর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এবার তিন দফায় পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হতে পারে বলে ওই মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে। একটি মহলের তরফে দাবি করা হচ্ছিল যে এবার নজিরবিহীনভাবে একদফায় ভোট হবে বাংলায়। তবে সেই সম্ভাবনা কার্যত নেই বলে সূত্রের খবর।
কম দফায় ভোটের সম্ভাবনাই বেশি
যদিও শেষপর্যন্ত কী হবে, তা নির্ভর করছে কমিশনের সিদ্ধান্তের উপরে। এমনিতে এসআইআর প্রক্রিয়া বেশিদিন চলায় ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার দিনক্ষণ পিছিয়ে যাচ্ছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হয়েছিল ফেব্রুয়ারিতে। সেখানে এবার মার্চের আগে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে না। ফলে নির্বাচন শেষ করার জন্য হাতে কম সময় থাকবে কমিশনের। সেই পরিস্থিতিতে এবার কম দফায় ভোট করা হতে পারে বলে ধারণা সংশ্লিষ্ট মহলের। গতবার আট দফায় ভোট হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে।
এসআইআরের নয়া সূচি, কোন প্রক্রিয়া কতদিন চলবে?
১) এসআইআর নোটিশের ভিত্তিতে শুনানি: ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে।
২) নথির স্ক্রুটিনি ও নিষ্পত্তি: ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে।
৩) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি।
