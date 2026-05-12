Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tapsia Fire incident: দগ্ধ অবস্থায় চিকিৎসাধীন ৩! তপসিয়ায় বহুতলে অগ্নিকাণ্ড ঘিরে কী জানা যাচ্ছে?

    পাঁচতলার ওই বহুতলে আগুন লাগার ঘটনায় অন্তত ২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

    Published on: May 12, 2026 5:10 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শহরে ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। তপসিয়ায় এক বহুতলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাথমিকভাবে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, দগ্ধ অবস্থায় ৩ জনকে ভর্তি করা হয়েছে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে। গোটা ঘটনা ঘিরে শহরে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

    দগ্ধ অবস্থায় চিকিৎসাধীন ৩! তপসিয়ায় বহুতলে অগ্নিকাণ্ড ঘিরে কী জানা যাচ্ছে? (প্রতীকী ছবি)
    দগ্ধ অবস্থায় চিকিৎসাধীন ৩! তপসিয়ায় বহুতলে অগ্নিকাণ্ড ঘিরে কী জানা যাচ্ছে? (প্রতীকী ছবি)

    পাঁচতলার ওই বহুতলে আগুন লাগার ঘটনায় অন্তত ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বহুজনকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। তবে আপাতত বিকেল ৫ টা পর্যন্ত জানা যায়নি, আগুন কীভাবে লেগেছে। তপসিয়ার ৫০/১ জিজে খান রোডের ঠিকানায় এক বহুতলের দোতলায় আগুন লাগে। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তার জেরেই এই ভয়াবহ ঘটনা।

    জানা গিয়েছে, ঘটনার পরপরই আগুনের জেরে বহুতলে আটকে পড়েন ৫ থেকে ৬ জন। এরপর কালো ধোঁয়ায় আকাশ ঢাকতে থাকে। আগুন দেখেই স্থানীয়রা দমকলে খবর দেন। পৌনে ২টো নাগাদ দমকলকে আগুন লাগার খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে একাধিক ইঞ্জিন নিয়ে পৌঁছন দমকল কর্মীরা। এরপর শুরু হয় উদ্ধার কাজ। তবে অগ্নিকাণ্ডের পরিস্থিতি ভয়াবহ থাকায় উদ্ধার কাজ দমকল কর্মীদের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জের হয়ে পড়ে। জানা যাচ্ছে, সকলকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে ২ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। কী থেকে এই অগ্নিকাণ্ড তা নিয়ে রয়েছে বহু প্রশ্ন।

    এর আগে, আক্রা-সন্তোষপুর এলাকায় আগুন ধরে গিয়েছিল একটি ঘিঞ্জি বস্তিতে। ভোটের গের সেই ঘটনায় আগুন লাগার কারণ হিসাবে শর্ট সার্কিটের ঘটনা উঠে আসে। তবে দমকলের চেষ্টায় ঘণ্টা খানেক পর সেই আগুন নিবে যায়। তবে তপসিয়ার আজকের ঘটনায় বেশ চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Bengal/Tapsia Fire Incident: দগ্ধ অবস্থায় চিকিৎসাধীন ৩! তপসিয়ায় বহুতলে অগ্নিকাণ্ড ঘিরে কী জানা যাচ্ছে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes