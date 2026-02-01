Kolkata Book Fair 2026 Fire: কলকাতা বইমেলায় হঠাৎই অগ্নিকাণ্ড? বেশ কিছু স্টলে আলো বন্ধ, তৎপরতায় প্রশাসন

Kolkata Book Fair 2026 Fire: কলকাতা বইমেলায় হঠাৎই অগ্নিকাণ্ড? বেশ কিছু স্টলে আলো বন্ধ, তৎপরতায় প্রশাসন
রবিবাসরীয় বইমেলায় কী ঘটল?
রবিবাসরীয় বইমেলায় একাধিক স্টলে হঠাৎই আলো নিভে যেতে দেখা যায়। তথ্য বলছে, শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের জেরে এমন ঘটনা ঘটেছে। মেলা প্রাঙ্গণেই একটি অংশ থেকে ধোঁয়া বেের হতে দেখা যায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়, কোনও শর্ট সার্কিটের ঘচনা থেকেই এমন হয়েছে। এদিকে, বিকেল শেষের সন্ধ্যাপ বই মেলায় এই ঘটনার জেরে একের পর এক স্টলে আলো নিভে যায়। জানা যাচ্ছে, ছাত্র সংগ্রামের স্টলে আগুন ধরে যায় একটা সময়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে পুলিশ, প্রশাসনের তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
এদিকে, ইতিমধ্যেই কলকাতা বইমেলা ভিড়ের দিক থেকে রেকর্ড গড়ে ফেলেছে। ১০ দিনে ২৫ লক্ষের বেশি মানুষ শহরের এই বইকে কেন্দ্র করে পার্বণে শামিল হয়েছেন। আজ রবিবার ধরলে, বইমেলা এখনও বাকি ৩ দিন। এই বইমেলা এবার শেষ হবে ৩ ফেব্রুয়ারি। গত বছর বইমেলায় ২৭ লক্ষ মানুষের জমায়েতের রেকর্ড ছিল। এবার বাকি তিন দিন ধরলে, সেই রেকর্ড ভেঙে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
এবার কলকাতা বইমেলা ঘিরে সেভাবে কোনও চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির খবর উঠে আসেনি। তবে আজ রবিবাসরীয় বইমেলায় এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। এর আগে, ২০১৬ সালে ও ১৯৯৭ সালে বইমেলা চত্বরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে যায়।