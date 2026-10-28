গ্রেফতার মমতার ‘তানসেন’ ইন্দ্রনীল! ইডির জেরা শেষে গাড়িতে তুলল পুলিশ,কী বলছেন CM শুভেন্দু?
দুর্গাপুজোর পাস বিক্রি করে বিপুল টাকা লুট করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী, অভিযোগ ইন্দ্রনীলের নামে। আর্থিক তছরুপের মামলায় ইডির জেরা শেষে তাঁকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ।
দুর্গাপূজার প্রিভিউ শো সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়ম ও আর্থিক তছরুপের মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন-কে গ্রেফতার লালবাজারে নিয়ে গেল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (DD) ও স্পেশাল সেল। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)-এর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলা দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর সল্টলেকের সিজিও (CGO) কমপ্লেক্স থেকে বের হতেই তাঁকে দ্রুত নিজেদের গাড়িতে তুলে নেয় পুলিশের টিম। প্রিভেশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA)-এর অধীন ইডি তদন্ত চলাকালীন কলকাতা পুলিশের এই পদক্ষেপে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
ম্যাসআর্ট ও দুর্গাপূজা প্রিভিউ শো-র অর্থনৈতিক অনিয়ম:
টিকিট বিক্রির অর্থ তছরুপ: ইডি সূত্রের খবর, তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ‘ম্যাসআর্ট’ (MassArt) নামের একটি সংস্থা, যা ইন্দ্রনীল সেনের স্ত্রী মধুছন্দা সেনের সঙ্গে যুক্ত। এই সংস্থাটি কলকাতার একাধিক নামী মণ্ডপে দুর্গাপূজার প্রিভিউ শো-র আয়োজন করত।
অভিযোগ উঠেছে, ২০২৩ ও ২০২৪ সালে ১,৭৪৯ টাকা থেকে ৫,৪৯৯ টাকা পর্যন্ত দামে লক্ষাধিক টিকিট বিক্রি করা হয়েছিল। টিকিট বিক্রির বিশাল অংকের সেই টাকা নগদ হিসেবে তুলে নিয়ে বা বিবিধ খরচ দেখিয়ে আত্মসাৎ করা হয়েছে।
ইডি-র তদন্ত ও অর্থনৈতিক তথ্য:
ইডি-র দাবি, ইন্দ্রনীল সেন মন্ত্রী পদে থাকার মেয়াদে তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ‘অক্টেভ রেকর্ডস’ এবং ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৩.৮ কোটি টাকারও বেশি নগদ জমা পড়েছিল।
তদন্তকারী সংস্থাটি আরও জানায়, অক্টেভ রেকর্ডস-এর অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করা হয়েছিল, যা ইন্দ্রনীল সেন ‘রয়্যালটি’ (Royalty) বলে দাবি করেছিলেন। তবে এই নির্দিষ্ট লেনদেনে কোনো অপরাধমূলক অসঙ্গতি রয়েছে কি না, তা নিয়ে সংস্থা কিছু জানায়নি।
সিজিও কমপ্লেক্স থেকে সরাসরি লালবাজার:
সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি-র জেরা সামলে বের হওয়ার পরপরই কলকাতা পুলিশের ডিডি ও স্পেশাল সেল টিম তাঁকে গাড়িতে তোলে। সেখান থেকে সোজা লালবাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেওয়া হয়। এ দিন নবান্ন থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, কলকাতা পুলিশ নিশ্চয়ই তথ্যপ্রমাণ পেয়েছে।
প্রি-পুজো পাস বিক্রির মামলায় আগাম জামিন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল, যদিও সেই আর্জি খারিজ করে দেয় আদালত। পুজো মিটতেই গ্রেফতার প্রাক্তন মন্ত্রী। ঘটনায় রাজ্য রাজনীতি এবং বিনোদন জগতে ব্যাপক আলোড়ন দেখা দিয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More