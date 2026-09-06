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Friends Rape Girl in Bankura: বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ, জোর করে টাকা আদায়েরও দাবি, ধৃত ২

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন বিকেলে এক বন্ধুর সঙ্গে হরিয়ালগাড়া এলাকায় ঘুরতে বেরিয়েছিলেন ওই মহিলা। অভিযোগ, সেই সময় একদল যুবক তাঁদের পথ আটকায়। এরপর ওই মহিলাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তিনি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে আরও মারধর করা হয় এবং ধর্ষণ করা হয় বলে লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন তিনি।

Published on: Sep 6, 2026, 15:53:32 IST
By Abhijit Chowdhury
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Friends Rape Girl in Bankura: বিকেলে বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন এক মহিলা। অভিযোগ, সেই সময় একদল যুবক তাঁকে আটকে মারধর করে। এরপর জোর করে তাঁর উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয় বলেও অভিযোগ। শুধু তাই নয়, ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে টাকাও আদায় করা হয়েছে বলে দাবি মহিলার। বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন হরিয়ালগাড়া এলাকায় কয়েকদিন আগে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই দু’জনকে গ্রেপ্তার করেছে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ।

ঘটনার দিন বিকেলে এক বন্ধুর সঙ্গে হরিয়ালগাড়া এলাকায় ঘুরতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার তরুণী
ঘটনার দিন বিকেলে এক বন্ধুর সঙ্গে হরিয়ালগাড়া এলাকায় ঘুরতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার তরুণী

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন বিকেলে এক বন্ধুর সঙ্গে হরিয়ালগাড়া এলাকায় ঘুরতে বেরিয়েছিলেন ওই মহিলা। অভিযোগ, সেই সময় একদল যুবক তাঁদের পথ আটকায়। এরপর ওই মহিলাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তিনি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে আরও মারধর করা হয় এবং ধর্ষণ করা হয় বলে লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন তিনি।

অভিযোগ, ঘটনার পরেও নির্যাতনের রেশ থামেনি। ভয় দেখিয়ে মহিলার কাছ থেকে জোর করে টাকা নেওয়া হয় বলেও দাবি করা হয়েছে। ঘটনার পর মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় বাঁকুড়া সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

তদন্তে নেমে পুলিশ দু’জনকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের নাম লক্ষ্মীকান্ত বাউরি এবং সুশান্ত ঘোষ। পুলিশ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সঙ্গে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে। একই সঙ্গে অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত আরও কেউ রয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রবিবার ধৃত দু’জনকে বাঁকুড়া আদালতে পেশ করা হয়। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে আপাতত জেলেই থাকতে হবে ধৃতদের।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অভিযোগের পুরো বিষয়টি যাচাই করে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থল, অভিযুক্তদের গতিবিধি এবং অভিযোগকারীর বয়ান-সহ বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি ঘটনার সময় সেখানে আর কেউ উপস্থিত ছিলেন কি না, অভিযুক্তদের সঙ্গে অন্য কারও যোগ ছিল কি না, তাও তদন্তের আওতায় রাখা হয়েছে।

ঘটনাটি কয়েকদিন আগের হলেও পুলিশের তৎপরতায় দু’জন গ্রেপ্তার হওয়ায় এলাকায় স্বস্তি ফিরেছে। তবে অভিযোগের সঙ্গে জড়িত আরও কেউ থাকলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

এদিকে, এমন ঘটনা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সন্ধ্যার পর শহর লাগোয়া এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি উঠতে পারে বলেও স্থানীয়দের একাংশ মনে করছেন।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/Bengal/Friends Rape Girl In Bankura: বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ, জোর করে টাকা আদায়েরও দাবি, ধৃত ২
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