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    কলকাতায় ফের বাড়ল সোনা-রুপোর দাম, গয়না কিনতে বাড়তি খরচ

    ৩০ জুলাই ২০২৬-এর বাজারদর অনুযায়ী, ২৪ ক্যারেট, ২২ ক্যারেট এবং ১৮ ক্যারেট—তিন ধরনের সোনার দামেই ঊর্ধ্বগতি দেখা গিয়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে রুপোর দামও। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধি, ডলারের ওঠানামা এবং দেশীয় চাহিদার প্রভাবেই এই বৃদ্ধি বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা।

    Published on: Jul 30, 2026, 13:03:32 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    কলকাতায় ফের বাড়ল সোনা ও রুপোর দাম। ৩০ জুলাই ২০২৬-এর বাজারদর অনুযায়ী, ২৪ ক্যারেট, ২২ ক্যারেট এবং ১৮ ক্যারেট—তিন ধরনের সোনার দামেই ঊর্ধ্বগতি দেখা গিয়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে রুপোর দামও। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধি, ডলারের ওঠানামা এবং দেশীয় চাহিদার প্রভাবেই এই বৃদ্ধি বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা। বিয়ের মরশুম সামনে থাকায় গয়না ব্যবসায়ীরাও মনে করছেন, আগামী দিনে দাম আরও বাড়তে পারে।

    কলকাতায় ফের বাড়ল সোনা ও রুপোর দাম। (Ranjit Deshmukh)
    কলকাতায় ফের বাড়ল সোনা ও রুপোর দাম। (Ranjit Deshmukh)

    বাজারের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, কলকাতায় প্রতি গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১৪,৪৩৩ টাকা। আগের দিনের তুলনায় দাম বেড়েছে ৮২ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রামের দাম হয়েছে ১৩,২৩০ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ৭৫ টাকা বেশি। অন্যদিকে, ১৮ ক্যারেট সোনার দাম বেড়ে হয়েছে প্রতি গ্রাম ১০,৮২৫ টাকা। এই শ্রেণির সোনার দামও একদিনে ৬২ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

    গয়না কেনার ক্ষেত্রে শুধু সোনার মূল দামই নয়, তার সঙ্গে যোগ হয় মেকিং চার্জ এবং পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি)। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, কেউ যদি ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার গয়না কেনেন এবং মেকিং চার্জ ১২ শতাংশ হয়, তাহলে সোনার মূল দাম হবে ১,৩২,৩০০ টাকা। এর সঙ্গে ১৫,৮৭৬ টাকা মেকিং চার্জ এবং ৪,৪৪৫ টাকা জিএসটি যোগ হলে মোট খরচ দাঁড়াবে প্রায় ১,৫২,৬২১ টাকা। অর্থাৎ গয়না কেনার সময় শুধুমাত্র সোনার দর নয়, অতিরিক্ত খরচের বিষয়টিও মাথায় রাখা জরুরি।

    রুপোর বাজারেও একই ছবি। কলকাতায় প্রতি গ্রাম রুপোর দাম হয়েছে ২৩৫ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ১০ পয়সা বেশি। প্রতি কিলোগ্রাম রুপোর দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৩৫,০০০ টাকা, অর্থাৎ একদিনে ১০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

    ১০ গ্রাম রুপোর অলঙ্কার কিনতে গেলে মূল দাম হবে ২,৩৫০ টাকা। যদি ১২ শতাংশ মেকিং চার্জ ধরা হয়, তাহলে অতিরিক্ত ২৮২ টাকা এবং ৩ শতাংশ জিএসটি হিসেবে ৭৯ টাকা যোগ হবে। ফলে মোট খরচ দাঁড়াবে প্রায় ২,৭১১ টাকা।

    বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবান ধাতুর দামের ওঠানামা, মার্কিন ডলারের বিনিময় হার, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির নীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব সরাসরি সোনা ও রুপোর দামের উপর পড়ে। এছাড়া ভারতীয় বাজারে উৎসব ও বিয়ের মরশুমে চাহিদা বাড়লে দাম আরও ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

    বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, যারা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সোনা বা রুপো কিনতে চান, তাঁদের প্রতিদিনের বাজারদর নজরে রাখা উচিত। একই সঙ্গে বিভিন্ন জুয়েলারি সংস্থার মেকিং চার্জের মধ্যে পার্থক্য থাকায় কেনাকাটার আগে একাধিক প্রতিষ্ঠানের দাম তুলনা করাও বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ, একই পরিমাণ সোনা বা রুপোর ক্ষেত্রে মেকিং চার্জের তারতম্যের জন্য চূড়ান্ত মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে যেতে পারে। বর্তমানে বাজারের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্যে কলকাতার ক্রেতাদের তাই পরিকল্পনা করে কেনাকাটা করার পরামর্শ দিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/কলকাতায় ফের বাড়ল সোনা-রুপোর দাম, গয়না কিনতে বাড়তি খরচ
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