Gold & Silver Price in Kolkata Today: কলকাতায় সোনা-রুপোর দামে সামান্য পতন, আজ কত টাকায় মিলছে ২২ ও ১৮ ক্যারেট সোনা?

Gold & Silver Price in Kolkata Today: কলকাতায় সোনা-রুপোর দামে সামান্য পতন, আজ কত টাকায় মিলছে ২২ ও ১৮ ক্যারেট সোনা?
মঙ্গলবার (৭ জুলাই) প্রকাশিত সর্বশেষ দর অনুযায়ী, ২৪ ক্যারেট, ২২ ক্যারেট এবং ১৮ ক্যারেট—তিন ধরনের সোনার দামই প্রতি গ্রামে ১ টাকা করে কমেছে। একই সঙ্গে রুপোর দামও কিছুটা নেমেছে। ফলে যাঁরা সোনা বা রুপো কেনার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের জন্য আজকের বাজার কিছুটা স্বস্তির।
কলকাতার গয়নার বাজারে সপ্তাহের শুরুতে সোনা ও রুপোর দামে সামান্য পতন দেখা গেল। মঙ্গলবার (৭ জুলাই) প্রকাশিত সর্বশেষ দর অনুযায়ী, ২৪ ক্যারেট, ২২ ক্যারেট এবং ১৮ ক্যারেট—তিন ধরনের সোনার দামই প্রতি গ্রামে ১ টাকা করে কমেছে। একই সঙ্গে রুপোর দামও কিছুটা নেমেছে। ফলে যাঁরা সোনা বা রুপো কেনার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের জন্য আজকের বাজার কিছুটা স্বস্তির।
সর্বশেষ দর অনুযায়ী, কলকাতায় ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১৪,৬৬১ টাকা। ফলে ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনা কিনতে খরচ হবে ১,৪৬,৬১০ টাকা। আগের দিনের তুলনায় প্রতি গ্রামে ১ টাকা কমেছে এই দাম। একইভাবে ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১৩,৪৩৯ টাকা, অর্থাৎ ১০ গ্রাম কিনতে খরচ হবে ১,৩৪,৩৯০ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১০,৯৯৬ টাকা, ফলে ১০ গ্রাম ১৮ ক্যারেট সোনার মূল্য দাঁড়াচ্ছে ১,০৯,৯৬০ টাকা।
গত কয়েক দিনের দামের ওঠানামার দিকে নজর দিলে দেখা যাচ্ছে, ৩ জুলাই সোনার বাজারে বড় লাফ দেখা গিয়েছিল। ওই দিন ২৪ ক্যারেট সোনার দাম এক লাফে ৩২২ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ২৯৫ টাকা বেড়েছিল। এরপর ৪ জুলাই কিছুটা সংশোধন হলেও ৭ জুলাই আবার সামান্য পতন হয়েছে। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দামের ওঠানামা এবং ডলারের গতিপ্রকৃতির প্রভাবেই এই পরিবর্তন হচ্ছে।
রুপোর বাজারেও এদিন সামান্য স্বস্তি মিলেছে। কলকাতায় রুপোর দাম প্রতি গ্রাম ২৪৪.৯০ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ১০ পয়সা কম। একইভাবে প্রতি কেজি রুপোর দাম ২,৪৪,৯০০ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ১০০ টাকা কমেছে। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী, যদি কেউ ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার গয়না কিনতে চান এবং ১২ শতাংশ মেকিং চার্জ ও ৩ শতাংশ জিএসটি যোগ করা হয়, তাহলে মোট খরচ দাঁড়াবে প্রায় ১,৫৫,০৩২ টাকা। একইভাবে ১০ গ্রাম রুপোর গয়না কিনতে একই হারে মেকিং চার্জ ও জিএসটি যোগ করলে মোট খরচ হবে প্রায় ২,৮২৫ টাকা।
বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে মুনাফা তুলতে বিনিয়োগকারীদের বিক্রির প্রবণতা, মার্কিন ডলারের শক্তিশালী অবস্থান এবং মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার সংক্রান্ত প্রত্যাশার কারণে সোনার দামে সাময়িক চাপ তৈরি হয়েছে। একই প্রভাব রুপোর বাজারেও পড়েছে।
আজকের কলকাতা সোনা ও রুপোর দাম
২৪ ক্যারেট সোনা (১০ গ্রাম) - ₹১,৪৬,৬১০
২২ ক্যারেট সোনা (১০ গ্রাম) - ₹১,৩৪,৩৯০
১৮ ক্যারেট সোনা (১০ গ্রাম) - ₹১,০৯,৯৬০
রুপো (১ কেজি) - ₹২,৪৪,৯০০
সোনা ও রুপোর এই দামগুলি মূলত বুলিয়ন রেট। গয়না কেনার ক্ষেত্রে এর সঙ্গে মেকিং চার্জ, জিএসটি এবং সংশ্লিষ্ট জুয়েলার্সের অন্যান্য চার্জ যোগ হওয়ায় চূড়ান্ত মূল্য কিছুটা বেশি হতে পারে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More