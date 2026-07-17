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    Gold & Silver Price Slashed in Kolkata Today: সোনার গয়না কিনতে যাবেন? ২২ ও ১৮ ক্যারেটে কত কমল, দেখুন কলকাতার নতুন দর

    ১৭ জুলাইয়ের বাজারদর অনুযায়ী, কলকাতায় ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১৩,০৬৫ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ৭০ টাকা কম। ১৮ ক্যারেট সোনার দামও কমেছে। বর্তমানে প্রতি গ্রাম ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ১০,৬৯০ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ৫৭ টাকা কম।

    Published on: Jul 17, 2026, 10:27:18 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    Gold & Silver Price Slashed in Kolkata Today: শুক্রবার কলকাতার সোনা ও রুপোর বাজারে সামান্য দাম কমেছে। তবে মূল্যবান ধাতুর বাজারে বড় ধরনের ওঠানামা না হলেও ক্রেতাদের জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর এসেছে। ২৪ ক্যারেট, ২২ ক্যারেট এবং ১৮ ক্যারেট—তিন ধরনের সোনার দামই কমেছে। একই সঙ্গে রুপোর দামেও পতন লক্ষ্য করা গিয়েছে। ফলে গয়না কেনার পরিকল্পনা থাকলে এই মুহূর্তে ক্রেতাদের জন্য কিছুটা সুবিধাজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা।

    ১৭ জুলাইয়ের বাজারদর অনুযায়ী, কলকাতায় ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১৩,০৬৫ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ৭০ টাকা কম। (Basit Zargar)
    ১৭ জুলাইয়ের বাজারদর অনুযায়ী, কলকাতায় ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১৩,০৬৫ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ৭০ টাকা কম। (Basit Zargar)

    ১৭ জুলাইয়ের বাজারদর অনুযায়ী, কলকাতায় ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১৪,২৫৩ টাকা। আগের দিনের তুলনায় দাম কমেছে ৭৬ টাকা। অন্যদিকে, গয়না তৈরিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১৩,০৬৫ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ৭০ টাকা কম। ১৮ ক্যারেট সোনার দামও কমেছে। বর্তমানে প্রতি গ্রাম ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ১০,৬৯০ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ৫৭ টাকা কম।

    সোনার দাম কমলেও গয়না কেনার সময় শুধুমাত্র সোনার মূল দামই চূড়ান্ত খরচ নয়। এর সঙ্গে যোগ হয় মেকিং চার্জ এবং ৩ শতাংশ জিএসটি। ফলে গয়না কেনার আগে এই অতিরিক্ত খরচের বিষয়টিও মাথায় রাখা জরুরি।

    উদাহরণ হিসেবে, যদি কোনও ক্রেতা ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনা কেনেন এবং মেকিং চার্জ ১২ শতাংশ হয়, তাহলে সোনার মূল মূল্য দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৬৫০ টাকা। এর উপর মেকিং চার্জ হিসেবে যোগ হয় ১৫ হাজার ৬৭৮ টাকা। এরপর ৩ শতাংশ জিএসটি হিসেবে দিতে হয় আরও ৪ হাজার ৩৯০ টাকা। সব মিলিয়ে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার গয়না কিনতে মোট খরচ হবে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৭১৮ টাকা।

    রুপোর বাজারেও এদিন কিছুটা স্বস্তি মিলেছে। কলকাতায় প্রতি গ্রাম রুপোর দাম রয়েছে ২৩০ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ৫ টাকা কম। একইভাবে প্রতি কিলোগ্রাম রুপোর দাম দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। একদিনে এই দামে ৫ হাজার টাকার পতন হয়েছে।

    রুপোর ক্ষেত্রেও মেকিং চার্জ ও জিএসটি যোগ হওয়ায় গয়না কেনার প্রকৃত খরচ কিছুটা বেড়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে, ১০ গ্রাম রুপো কিনলে মূল মূল্য হয় ২,৩০০ টাকা। ১২ শতাংশ মেকিং চার্জ হিসেবে যোগ হয় ২৭৬ টাকা এবং ৩ শতাংশ জিএসটি হিসেবে দিতে হয় ৭৭ টাকা। ফলে মোট খরচ দাঁড়ায় ২ হাজার ৬৫৩ টাকা।

    বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা ও রুপোর দামের ওঠানামা, ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় মূল্য, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির নীতি এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর মূল্যবান ধাতুর দাম অনেকটাই নির্ভর করে। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমলে বা টাকার অবস্থান শক্তিশালী হলে দেশীয় বাজারেও তার প্রভাব পড়ে।

    ব্যবসায়ীদের মতে, বিয়ের মরসুম ও উৎসবের আগে সোনা ও রুপোর চাহিদা সাধারণত বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে অনেক ক্রেতাই দাম কিছুটা কমলে কেনাকাটা শুরু করেন। তবে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাজারে পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে দাম আবার বাড়তেও পারে।

    সামগ্রিকভাবে শুক্রবার কলকাতার বাজারে সোনা ও রুপো—দুই মূল্যবান ধাতুর দামই কিছুটা কমেছে। ২৪ ক্যারেট সোনায় ৭৬ টাকা, ২২ ক্যারেট সোনায় ৭০ টাকা, ১৮ ক্যারেট সোনায় ৫৭ টাকা এবং প্রতি গ্রাম রুপোয় ৫ টাকা দাম কমায় স্বল্পমেয়াদে ক্রেতাদের জন্য কিছুটা স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে যাঁরা গয়না কেনার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের জন্য বর্তমান বাজারদর তুলনামূলকভাবে অনুকূল বলেই মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Gold & Silver Price Slashed In Kolkata Today: সোনার গয়না কিনতে যাবেন? ২২ ও ১৮ ক্যারেটে কত কমল, দেখুন কলকাতার নতুন দর
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