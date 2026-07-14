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    Gold price today: কলকাতায় আজ সোনার দামে বড় চমক! ২২ ও ২৪ ক্যারেটের নতুন দর কত?

    Gold price today Kolkata in rupees: বর্তমান ২০২৬ সালের জুলাই মাসের এই ব্যস্ত মরসুমে কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রধান জেলা ও শহরগুলোতে আজ সোনার দাম কত দাঁড়াল, তা নিয়ে জেনে নিন।

    Published on: Jul 14, 2026, 10:49:04 IST
    By Suman Roy
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    Gold price per 10 gram kolkata: আজকের দিনে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঙালি সমাজে সোনা কেবল একটি মূল্যবান অলঙ্কার নয়, বরং এটি একটি অত্যন্ত নিরাপদ ও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। বিয়ের মরসুম হোক কিংবা উৎসবের দিন—সোনার দামের সামান্যতম পরিবর্তনও মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে বড় ব্যবসায়ী, সকলের পকেটেই সরাসরি প্রভাব ফেলে। বিশ্ববাজারের অর্থনৈতিক ওঠানামা, মুদ্রাস্ফীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিদিন অভ্যন্তরীণ বাজারে সোনার দাম নির্ধারিত হয়।

    কলকাতায় আজ সোনার দামে বড় চমক! ২২ ও ২৪ ক্যারেটের নতুন দর কত?
    কলকাতায় আজ সোনার দামে বড় চমক! ২২ ও ২৪ ক্যারেটের নতুন দর কত?

    বর্তমান ২০২৬ সালের জুলাই মাসের এই ব্যস্ত মরসুমে কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রধান জেলা ও শহরগুলোতে আজ সোনার দাম কত দাঁড়াল, তা নিয়ে জেনে নিন।

    পশ্চিমবঙ্গের স্বর্ণশিল্পের মূল কেন্দ্র হলো কলকাতা। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী বউবাজার থেকে শুরু করে নামী দামী ব্র্যান্ডের জুয়েলারি শপ—সর্বত্রই প্রতিদিনের সোনার দামের একটি নির্দিষ্ট তালিকা মেনে ব্যবসা চলে। বিশ্ব বাজারের রেশ ধরে আজ কলকাতায় সোনার দামে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।

    কলকাতায় আজকের সোনার দাম (২২ ক্যারেট ও ২৪ ক্যারেট)

    সাধারণত অলঙ্কার তৈরির জন্য ২২ ক্যারেট সোনা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়, কারণ এটি কিছুটা টেকসই হয়। অন্যদিকে, ২৪ ক্যারেট সোনাকে সবচেয়ে খাঁটি সোনা (৯৯.৯% খাঁটি) হিসেবে গণ্য করা হয়, যা মূলত সোনার বার বা কয়েন হিসেবে বিনিয়োগের জন্য কেনা হয়।

    • ২২ ক্যারেট সোনার দাম: কলকাতায় আজ ১ গ্রাম ২২ ক্যারেট হলমার্ক সোনার গহনার দাম ১৩, ৬৫৫ টাকা।
    • ২৪ ক্যারেট সোনার দাম: খাঁটি বা পাকা সোনার ক্ষেত্রে আজ কলকাতায় ১ গ্রামের মূল্য ২৪ ক্যারেটের হিসেবে ১৪, ৩৬৫ টাকা। যারা এই সময়ে সোনায় দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের কথা ভাবছেন, তাঁদের আজকের এই পাকা সোনার দরের দিকে কড়া নজর রাখতে হবে।

    পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা ও শহরের চিত্র

    কলকাতার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য প্রধান শহর ও জেলাগুলোতেও সোনার দামের ওপর মানুষের নজর থাকে। যদিও কলকাতার দরকেই মূল ভিত্তি ধরা হয়, তবুও পরিবহন ও স্থানীয় ট্যাক্সের কারণে জেলাভেদে দামে সামান্য কয়েক টাকার ফারাক দেখা যায়:

    হাওড়া ও হুগলি: কলকাতার ঠিক পাশেই অবস্থিত হওয়ায় হাওড়া ও হুগলি জেলায় সোনার দাম প্রায় কলকাতার সমানই থাকে। আজ এই দুই শিল্পাঞ্চলেও ২২ ও ২৪ ক্যারেটের দাম কলকাতার বাজারকে হুবহু অনুসরণ করেছে।

    শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গ: উত্তরবঙ্গের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র শিলিগুড়িতে সোনার দাম কলকাতায় বাজার বন্ধ হওয়ার সময়ের দরের চেয়ে সামান্য এদিক-ওদিক হতে পারে। আজ শিলিগুড়ির বাজারেও সোনার খুচরো ও পাইকারি দরে কিছুটা চাঙ্গা ভাব লক্ষ্য করা গেছে।

    পশ্চিম বর্ধমান (আসানসোল ও দুর্গাপুর): খনি ও শিল্পাঞ্চল হিসেবে পরিচিত আসানসোল এবং দুর্গাপুরেও সোনার গয়না কেনার এক বিশাল বাজার রয়েছে। আজকের বাজারে সেখানেও ২২ ক্যারেটের গহনা সোনা এবং ২৪ ক্যারেটের পাকা সোনার দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

    মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ: দক্ষিণবঙ্গের এই দুই ঐতিহাসিক জেলাতেও সোনার আজকের দাম মধ্যবিত্তের বাজেটের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে।

    সোনার দাম পরিবর্তনের মূল কারণ কী?

    আজকের বাজারে সোনার এই দামের পেছনে মূলত আন্তর্জাতিক বাজারের কিছু সমীকরণ কাজ করছে। মার্কিন ডলারের মূল্যের উত্থান-পতন, আন্তর্জাতিক স্তরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সোনার রিজার্ভ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত এবং মুদ্রাস্ফীতির (Inflation) আশঙ্কাই বিশ্ব বাজারে সোনার দামকে নিয়ন্ত্রণ করে। যার সরাসরি প্রভাব পড়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজার অর্থাৎ এমসিএক্স (MCX) ও কলকাতার লোকাল মার্কেটে।

    ক্রেতাদের জন্য বিশেষ টিপস:

    গয়না কেনার সময় মনে রাখবেন, দোকানে যে দামটি প্রদর্শিত হয় তা হলো কাঁচা সোনার বেস প্রাইস। এর সাথে ৩ শতাংশ জিএসটি (GST) এবং জুয়েলার্সদের নিজস্ব মেকিং চার্জ বা মজুরি যুক্ত হয়ে চূড়ান্ত বিল তৈরি হয়। তাই সোনা কেনার আগে সর্বদা হলমার্ক (HUID) চিহ্ন দেখে নেওয়া এবং পাকা বিল নেওয়া বাধ্যতামূলক।

    সোনার দাম প্রতিদিন পরিবর্তনশীল। আজকের এই বাজার দর যারা নতুন গয়না গড়তে চাইছেন কিংবা সোনায় বিনিয়োগ করতে চাইছেন, তাঁদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সোনায় বিনিয়োগ করা অত্যন্ত নিরাপদ, তাই দামের এই সামান্য পতন বা স্থিতিশীলতার সুযোগ নিয়ে ক্রেতারা তাঁদের কেনাকাটা সারতে পারেন।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Bengal/Gold Price Today: কলকাতায় আজ সোনার দামে বড় চমক! ২২ ও ২৪ ক্যারেটের নতুন দর কত?
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