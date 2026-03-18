    Gosaba TMC In-fight: গোসাবায় শুরু তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতে না হতেই সংঘর্ষ

    তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে আক্রান্ত হয়েছেন বিপ্রদাসপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের অনুগামীরা। অনুগামীদের বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন তৃণমূল কংগ্রেসেরই উপপ্রধান আজমিরা মিদ্যা নিজেও।

    Published on: Mar 18, 2026 12:31 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা হতেই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়। এই আবহে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হল গোসাবা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিপ্রদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই সংঘর্ষ ঘটে। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে আক্রান্ত হয়েছেন বিপ্রদাসপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের অনুগামীরা। অনুগামীদের বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন তৃণমূল কংগ্রেসেরই উপপ্রধান আজমিরা মিদ্যা নিজেও।

    তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে আক্রান্ত হয়েছেন বিপ্রদাসপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের অনুগামীরা। (AFP)
    আক্রান্ত উপপ্রধানের অভিযোগ, বিপ্রদাসপুর পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী অমরেশ মণ্ডলের নেতৃত্বে এই হামলা হয়েছে। তিনি বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত মণ্ডলের অনুগামী। আজমিরা মিদ্যার দাবি, সুব্রত মণ্ডলের অনুগামী শফিকুল গাজী, রফিকুল গাজী, সেলিম মোল্লা, মধুসূদন বর্মণ, প্রদীপ হালদার, শফিক মিদ্যা, আজিজুল সর্দার, ইয়াকুব পিয়াদারা এই হামলা চালায়। এই হামলায় গুরুতর জখম হয়েছেন সাকিব মোল্লা, আলাউদ্দিন মোল্লা এবং সাজান পিয়াদা।

    এদিকে এই সংঘর্ষের পর থেকেই এলাকায় পরিস্থিতি থমথমে রয়েছে। এই ঘটনায় অবশ্য কাউকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি। রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৭ মার্চ ইফতার সেরে বেরোনোর সময় উপপ্রধানের অনুগামীদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালানো হয়েছিল। সংঘর্ষে জখমদের গোসাবা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে বর্তমানে তাঁরা চিকিৎসাধীন।

    উল্লেখ্য, এই গোসাবা কেন্দ্রে গত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল জয়ী হয়েছিল ৫৩.৯৯ শতাংশ ভোট পেয়ে। সেবার বিজেপি এই আসনে পেয়েছিল ৪২.৮৮ শতাংশ ভোট। এরপর ২০২১ সালেই এই আসনে উপনির্বাচন হয় প্রাক্তন বিধায়কের মৃত্যুতে। সেই নির্বাচনে তৃণমূল ৮৭.১৯ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিল। বিজেপির ঝুলিতে এসেছিল মাত্র ৯.৯৫ শতাংশ ভোট।

