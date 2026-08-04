Weather Update: মঙ্গলেও দুর্যোগ অব্যাহত! বেলা বাড়লেই ভিজবে তিলোত্তমা, উত্তরের তিন জেলায় ‘লাল সতর্কতা’

Weather Update: মঙ্গলেও দুর্যোগ অব্যাহত! বেলা বাড়লেই ভিজবে তিলোত্তমা, উত্তরের তিন জেলায় ‘লাল সতর্কতা’
Weather Update: চলতি সপ্তাহের প্রথম দিন অর্থাৎ সোমবার দিনভর ভিজেছে কলকাতা। মঙ্গলবারও আবহাওয়া বদলানোর কোনও লক্ষণ নেই। এদিন বেলা গড়াতেই কলকাতা ও তার সংলগ্ন এলাকাগুলিতে ফের মুষলধারে বৃষ্টি নামতে পারে।
Weather Update: সোমবারে সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবারও দুর্যোগ পিছু ছাড়বে না কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গের। বেলা গড়ালেই কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকাগুলিতে মুষলধারে বৃষ্টি নামতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। পাহাড়ে পরিস্থিতি আরও গুরুতর। উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো বৃষ্টির আশঙ্কায় সরাসরি 'রেড অ্যালার্ট' বা লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ফলে কাজের দিনে এই টানা বৃষ্টির জেরে চূড়ান্ত ভোগান্তির মুখে পড়তে চলেছেন সাধারণ মানুষ। তাই আজ বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে জেনে নিন কোথায় কেমন থাকবে আবহাওয়া।
আজ দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া
আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টা দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সবকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে শুধু বৃষ্টিই নয়, সঙ্গে থাকবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া এবং ঘন ঘন বজ্রপাত। অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ এড়াতে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির বিশেষ সতর্কতাও দেওয়া হয়েছে।
কলকাতায় জল জমার শঙ্কা
চলতি সপ্তাহের প্রথম দিন অর্থাৎ সোমবার দিনভর ভিজেছে কলকাতা। মঙ্গলবারও আবহাওয়া বদলানোর কোনও লক্ষণ নেই। এদিন বেলা গড়াতেই কলকাতা ও তার সংলগ্ন এলাকাগুলিতে ফের মুষলধারে বৃষ্টি নামতে পারে। সোমবারের বৃষ্টিতেই শহরের বহু নিচু এলাকায় জল জমে গিয়েছিল। মঙ্গলবারের বর্ষণে শহরের পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। শহরের ব্যস্ত রাস্তাগুলিতে জল জমে আবার যানজট তৈরির ভয় থাকছে। ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় বাইরে বেরিয়ে মানুষ চরম সমস্যায় পড়তে পারেন। আজ শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকতে পারে। বৃষ্টি হলেও বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় ভ্যাপসা গরমের অস্বস্তি পুরোপুরি কমবে না।
এক নজরে উত্তরের আবহাওয়া
দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি অনেকটাই উদ্বেগজনক। আবহাওয়াবিদদের মতে, পাহাড়ি ও সংলগ্ন সমতল এলাকাগুলিতে বৃষ্টির দাপট মাত্রা ছাড়াতে পারে। আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, অতিভারী বর্ষণের আশঙ্কায় আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি – উত্তরবঙ্গের এই ৩টি জেলায় অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় সরাসরি 'লাল সতর্কতা' জারি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কালিম্পং এবং কোচবিহার জেলাতেও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা। টানা বর্ষণের জেরে পাহাড়ে ধস কিংবা নীচু এলাকাগুলি প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে হাওয়া অফিস। এক কথায়, আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যজুড়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বজায় থাকবে।