কলকাতা বিমানবন্দরে ওড়ার ঠিক আগে হাইজ্যাক অ্যালার্ট! এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য

কলকাতা বিমানবন্দরে ওড়ার ঠিক আগে হাইজ্যাক অ্যালার্ট! এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য
প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবার কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই ঘটনা ঘটে। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি উড়ানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ঠিক সেই সময় হাইজ্যাক সংক্রান্ত সতর্কবার্তা সামনে আসে।
বিমান ওড়ার প্রস্তুতি প্রায় শেষ। রানওয়ের দিকে এগোনোর আগেই আচমকা হাইজ্যাক অ্যালার্ট! কলকাতা বিমানবন্দরে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানকে ঘিরে বুধবার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। টেক অফের ঠিক আগে বিমান থেকে ছিনতাই সংক্রান্ত সতর্কবার্তা আসতেই তৎপর হয়ে ওঠেন বিমানবন্দর ও নিরাপত্তা আধিকারিকরা। মুহূর্তের মধ্যে সক্রিয় করা হয় বিমান নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা। সম্ভাব্য বিপদ এড়াতে গোটা পরিস্থিতির উপর নজরদারি শুরু হয়। কী ভাবে এই সতর্কবার্তা জারি হল, সত্যিই কি কোনও নাশকতার ছক ছিল, নাকি প্রযুক্তিগত বা অন্য কোনও ভুলের কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবার কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই ঘটনা ঘটে। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি উড়ানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ঠিক সেই সময় হাইজ্যাক সংক্রান্ত সতর্কবার্তা সামনে আসে। সাধারণত বিমান ছিনতাই বা বেআইনি ভাবে বিমানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা হলে এই ধরনের সংকেত ব্যবহার করা হয়। ফলে বিষয়টিকে হালকা ভাবে নেয়নি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করা হয়।
কী ভাবে জারি হয় হাইজ্যাক অ্যালার্ট?
বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে হাইজ্যাক সংক্রান্ত জরুরি সংকেতের জন্য আন্তর্জাতিক ভাবে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল 'স্কোয়াক ৭৫০০'। বিমানের ট্রান্সপন্ডারে এই চার সংখ্যার কোড সেট করলে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বুঝতে পারে, বিমানটি বেআইনি হস্তক্ষেপ বা ছিনতাইয়ের মুখে পড়েছে। এই সংকেত পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিমানকে ঘিরে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়।
এই ধরনের সতর্কবার্তা পাওয়ার অর্থ অবশ্যই যে বিমান ছিনতাই হয়েছে, তা নয়। ভুল করে কোড সেট করা, প্রযুক্তিগত সমস্যা কিংবা যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিভ্রান্তির কারণেও কখনও মিথ্যা সতর্কবার্তা তৈরি হতে পারে। তবে প্রকৃত কারণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি সংকেতকেই গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়।
তদন্তে কোন কোন বিষয় খতিয়ে দেখা হতে পারে?
কলকাতার এই ঘটনার ক্ষেত্রে সতর্কবার্তা ঠিক কী ভাবে তৈরি হয়েছিল, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পাইলটের তরফে কোনও সংকেত পাঠানো হয়েছিল কি না, বিমানের ট্রান্সপন্ডার বা যোগাযোগ ব্যবস্থায় কোনও সমস্যা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। পাশাপাশি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের কাছে কী ধরনের বার্তা পৌঁছেছিল, সেটিও তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে।
বিমান নিরাপত্তার নিয়ম অনুযায়ী, হাইজ্যাক সংক্রান্ত সতর্কবার্তা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট বিমান, যাত্রী এবং কর্মীদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রয়োজনে বিমানের তল্লাশি, যাত্রীদের নিরাপত্তা পরীক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
কলকাতা বিমানবন্দরে বাড়তি সতর্কতা
এই ঘটনার জেরে কলকাতা বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিমানবন্দরে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক দেশি ও বিদেশি উড়ান ওঠানামা করে। ফলে কোনও একটি বিমানের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সতর্কবার্তা এলেও তার প্রভাব পড়তে পারে সামগ্রিক বিমান চলাচলে।
তবে এই ঘটনায় প্রকৃত ছিনতাইয়ের চেষ্টা হয়েছিল, এমন কোনও নিশ্চিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। একই ভাবে সতর্কবার্তাটি ভুল করে জারি হয়েছিল কি না, তাও নিশ্চিত নয়। বিমানটির নির্দিষ্ট উড়ান নম্বর, গন্তব্য এবং যাত্রীর সংখ্যা সম্পর্কেও প্রকাশিত প্রাথমিক তথ্য থেকে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।
এয়ার ইন্ডিয়ার কলকাতাগামী বা কলকাতা থেকে ছাড়ার অন্যান্য উড়ানে এর প্রভাব পড়েছে কি না, তা নিয়েও স্পষ্ট তথ্য মেলেনি। সব মিলিয়ে উড়ানের ঠিক আগে হাইজ্যাক অ্যালার্ট ঘিরে কলকাতা বিমানবন্দরে নিরাপত্তা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সতর্কবার্তার উৎস এবং প্রকৃত কারণ সামনে এলেই ঘটনার সম্পূর্ণ ছবি পরিষ্কার হবে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More