CNG bus routes in WB: হাওড়া, বারাসত, ডায়মন্ড থেকে সল্টলেক- কোন কোন রুটে CNG বাস চলতে পারে? রইল তালিকা

হাওড়া, সল্টলেক, বারুইপুর থেকে বারাসত- কলকাতা ও শহরতলি লাগোয়া এলাকায় ২৫টি এসি সিএনজি বাস চালানো হবে। পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম সূত্রে খবর, সিএনজি বাস কেনার পরে সম্ভাব্য রুট নিয়ে রিপোর্ট তলব করেছিল রাজ্য পরিবহণ দফতর। ইতিমধ্যে পরিবহণ নিগম এবং কলকাতা পুরনিগম কর্তৃপক্ষের সেই রিপোর্ট জমা পড়ে গিয়েছে। আর তার ভিত্তিতেই ইতিমধ্যে ১২টি রুট চিহ্নিত করে ফেলা হয়েছে বলে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম সূত্রে খবর। রাজ্যের পরিবহণ দফতরের কর্তাদের বক্তব্য, নয়া ২৫টি সিএনজি বাসের ফলে কলকাতা, হাওড়া, সল্টলেক-সহ লাগোয়া এলাকার গণপরিবহণ ব্যবস্থা যেমন আরও ভালো হবে, তেমনই দূষণও কিছুটা নিয়ন্ত্রণে হবে। সম্প্রতি কলকাতা-সহ একাধিক জায়গায় বায়ুদূষণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। সেই পরিস্থিতিতে সিএনজি বাসের পথেই হাঁটতে হবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।
মাসদুয়েক আগেই কসবায় এসেছে ২৫টি সিএনজি বাস
সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, দূষণ রোধে দীর্ঘদিন ধরেই সিএনজি বাস চালানোর পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। সেই রেশ ধরে বরাত দেওয়া হয়েছিল একগুচ্ছ সিএনজি বাসের। সেইমতো মাসদুয়েক আগে ২৫টি এসি সিএনজি বাস এসে গিয়েছে কসবা ডিপোয়। তারপরই রিপোর্ট তলব করা হয় পরিবহণ দফতরের তরফে। কোন রুটে যাত্রী চাহিদার তুলনায় বাসের সংখ্যা কম, বাসের অভাব আছে, যাত্রীদের সমস্যার মুখে পড়তে হয়, সেই সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানতে চাওয়া হয়। তারপরই ১২টি রুট চূড়ান্ত করে ফেলা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।
কোন কোন রুটে এসি সিএনজি বাস চালানো হতে পারে?
১) হাওড়া – ডায়মন্ড হারবার রুট
২) হাওড়া – ব্যারাকপুর রুট
৩) কুঁদঘাট – বারাসাত রুট
৪) জোকা – বারাসত রুট
৫) টালিগঞ্জ – হাবরা রুট
৬) কলকাতা এয়ারপোর্ট – বারাসত রুট
৭) বেলগাছিয়া - ইকো স্পেস (নিউ টাউন) রুট
৮) হাওড়া – বারুইপুর রুট
৯) পার্ক সার্কাস – ডানকুনি রুট
১০) সল্টলেক – বারুইপুর রুট
১১) শিয়ালদা – হাওড়া রুট
১২) সল্টলেক সেক্টর ফাইভ - যাদবপুর রুট
