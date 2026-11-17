Howrah Chhath Puja Air Pollution: ছটপুজোয় বাজির ধোঁয়ায় বিষাক্ত বাতাস! দূষণে কলকাতাকে টেক্কা দিল হাওড়া, ডোমজুড়ে AQI ২৭৬
পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৬ নভেম্বর ছটপুজোর পর সকালে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে বায়ুদূষণের মাত্রা উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। ডোমজুড়ে সকালবেলা AQI রেকর্ড করা হয় ২৭৬। যা কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মাপকাঠিতে 'খারাপ' বা Poor শ্রেণির মধ্যে পড়ে।
ছটপুজোর আনন্দ-উৎসবের মধ্যেই এবার বায়ুদূষণ নিয়ে উদ্বেগজনক ছবি সামনে এল কলকাতা ও হাওড়ায়। বাজির দাপটে দুই শহরের বাতাসের গুণমান খারাপ হলেও দূষণের নিরিখে কলকাতাকে ছাপিয়ে গেল হাওড়ার একাধিক এলাকা। বিশেষ করে হাওড়ার গ্রামীণ এলাকা ডোমজুড়ে বায়ুর গুণমান সূচক বা AQI পৌঁছে গেল ২৭৬-এ। অন্যদিকে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এলাকায় AQI ছিল যথাক্রমে ২১৯ ও ২১২। অর্থাৎ ছটপুজোর সময় বাজি পোড়ানোর প্রভাব পড়েছে দুই শহরের বাতাসেই। পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পরিবেশবিদরাও।
পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৬ নভেম্বর ছটপুজোর পর সকালে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে বায়ুদূষণের মাত্রা উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। ডোমজুড়ে সকালবেলা AQI রেকর্ড করা হয় ২৭৬। যা কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মাপকাঠিতে 'খারাপ' বা Poor শ্রেণির মধ্যে পড়ে। তুলনায় কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সকাল ৯টা নাগাদ AQI ছিল ২১৯। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এলাকায় সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে তা ছিল ২১২। দুটি এলাকাতেই বাতাসের গুণমান খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছিল।
তবে হাওড়ার সব এলাকার পরিস্থিতি একই রকম ছিল না। বেলুড় মঠ এলাকায় সকাল ৯টা ৪০ মিনিট নাগাদ AQI ছিল ১৬২, যা মাঝারি বা Moderate পর্যায়ে পড়ে। অন্যদিকে কলকাতার বালিগঞ্জে দূষণ সূচক ছিল ১৬১ এবং বিধাননগরে ১৩০। অর্থাৎ একই শহর বা জেলার বিভিন্ন এলাকার বায়ুর গুণমানে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা গিয়েছে। ব্যারাকপুরেও দূষণের মাত্রা ছিল যথেষ্ট বেশি। সেখানে AQI পৌঁছেছিল ২৩০-এ।
কেন এমন পরিস্থিতি? পরিবেশবিদদের মতে, ছটপুজো উপলক্ষে রাতভর এবং ভোরের দিকে বিভিন্ন এলাকায় বাজি ফাটানো হয়েছে। আতসবাজি পোড়ানোর ফলে বাতাসে মিশেছে ক্ষুদ্র ধূলিকণা বা PM2.5 এবং PM10-সহ একাধিক ক্ষতিকারক দূষক। বিশেষ করে PM2.5 ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। দীর্ঘক্ষণ এই দূষিত বাতাসে শ্বাস নিলে শ্বাসকষ্ট, কাশি এবং অন্যান্য শারীরিক সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। শিশু, বয়স্ক এবং হাঁপানি বা শ্বাসযন্ত্রের সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি আরও বেশি।
উল্লেখ্য, ছটপুজোর দিন সকাল ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত বাজি ফাটানোর অনুমতি দেওয়ার কথা ছিল প্রশাসনের। সেক্ষেত্রেও কেবল পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজি ব্যবহারের ছাড় ছিল। কিন্তু বাস্তবে একাধিক এলাকায় নিয়ম অমান্য করে রাতভর বাজি পোড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালের সামনেও শব্দবাজি ফাটানোর অভিযোগ সামনে এসেছে। ফলে দূষণ নিয়ন্ত্রণের সরকারি নির্দেশিকা কতটা কার্যকর হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।
এর আগে কালীপুজো ও দীপাবলির সময়ও বাজির ধোঁয়ায় কলকাতা ও হাওড়ার বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। বৃষ্টির কারণে সাময়িকভাবে দূষণের মাত্রা কমলেও উৎসবের মরশুমে ফের তা ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে।
সব মিলিয়ে ছটপুজোর আনন্দের মধ্যেই পরিবেশের উপর পড়ল বাজির দূষণের বড়সড় প্রভাব। ডোমজুড়ে AQI ২৭৬ পৌঁছনো এবং কলকাতার একাধিক এলাকায় দূষণের মাত্রা ২০০ ছাড়িয়ে যাওয়া যথেষ্ট উদ্বেগের। বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু উৎসবের সময় নয়, সারা বছরই দূষণ নিয়ন্ত্রণে নজরদারি, নিয়মিত জল ছিটানো, নির্মাণজনিত ধুলো নিয়ন্ত্রণ এবং নিষিদ্ধ বাজির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ জরুরি। নইলে শীতের মরশুমে কলকাতা ও হাওড়ার বাতাস আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More