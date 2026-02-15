Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Howrah-Mumbai Train Line: ৫ টানেল, ২৩৭ ব্রিজ- ১০১৫৪ কোটি টাকার রেল প্রকল্পে হাওড়া-মুম্বই লাইনে আসবে প্রাণ

    হাওড়া-মুম্বই লাইনে ট্রেনের ভিড় কমাতে নয়া সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। যে সিদ্ধান্তের ফলে হাওড়া ও মুম্বইয়ের মধ্যে যাতাযাতের সময় কমে যাবে বলে আশাপ্রকাশ করছে সংশ্লিষ্ট মহল। ১০,১৫৪ কোটি টাকার প্রকল্পে কী কী থাকছে?

    Published on: Feb 15, 2026 8:28 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    হাওড়া-মুম্বই লাইনে ট্রেনের ভিড় কমাতে নয়া সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। যে সিদ্ধান্তের ফলে হাওড়া ও মুম্বইয়ের মধ্যে যাতাযাতের সময় কমে যাবে বলে আশাপ্রকাশ করছে সংশ্লিষ্ট মহল। সেই নয়া প্রকল্পের কথা ব্যাখ্যা করে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, কাসারা এবং মানমাডের মধ্যে ১৩১ কিলোমিটার অংশে তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন তৈরির প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে ওই অংশটা গিয়েছে। ফলে তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন তৈরির কাজটা অত্যন্ত জটিল হবে। কাজ শেষ করতে পাঁচ বছরের মতো লাগবে। সেই মেগা প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ১০,১৫৪ কোটি টাকা।

    কাসারা এবং মানমাডের মধ্যে ১৩১ কিলোমিটার অংশে তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন তৈরির প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে ফেসবুক Indian Railways)
    কাসারা এবং মানমাডের মধ্যে ১৩১ কিলোমিটার অংশে তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন তৈরির প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে ফেসবুক Indian Railways)

    সম্পূর্ণ নকশা তৈরি করা হচ্ছে কাসারা-মানমাড অংশে

    আর সেই জটিল প্রকল্পের বিষয়টি ব্যাখ্যা করে রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, আদতে মুম্বই থেকে উত্তর ভারত এবং পূর্ব ভারতকে সংযুক্ত করার শাখা হল কাসারা-মানমাড। এটা ঘাট সেকশন। পাহাড়ি এলাকা। এখানে ট্রেনকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাড়তি একটা লোকোমোটিভ লাগাতে হয়। নয়া প্রকল্পের মাধ্যমে ওই শাখায় আরও বেশি সংখ্যক ট্রেন চালানোর বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে সম্পূর্ণ নয়া নকশা তৈরি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী।

    ঘুরে-ঘুরে যেতে হবে না নয়া প্রকল্পের আওতায়

    সেইসঙ্গে রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১৩১ কিমি কাসারা-মানমাড অংশে ২৮ কিমি লাইন যাবে টানেলের মধ্যে দিয়ে। মোট পাঁচটি টানেল তৈরি করা হবে। এখন যে লাইন আছে, তা প্রাকৃতিক কারণে ঘুরে-ঘুরে যেতে হয়। নয়া প্রকল্পের আওতায় ঘুরে-ঘুরে যেতে হবে না। বরং টানেলের মধ্যে দিয়ে লাইন চলে যাবে। ফলে বাড়তি লোকোমোটিভের প্রয়োজন হবে না। অনেক কম সময় লাগবে।

    হাওড়া-মুম্বই লাইনের বড় প্রকল্পের মধ্যে পড়বে সেটি

    সার্বিকভাবে হাওড়া-মুম্বই লাইনের জন্য কাসারা-মানমাড তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হয়ে উঠবে বলে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, হাওড়া থেকে মুম্বই পর্যন্ত অংশের সর্বত্র যে চারটি লাইন তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেটার আওতায় চলে আসছে কাসারা-মানমাড প্রকল্প। ফলে হাওড়া এবং মুম্বইয়ের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও মজবুত হবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন রেলমন্ত্রী।

    কাসারা-মানমাড তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন প্রকল্প

    ১) তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ থাকছে। বড় ব্রিজ থাকছে ১৬টি। ২১৮টি ছোটোখাটো ব্রিজ থাকছে।

    ২) মোট পাঁচটি টানেল থাকছে। দীর্ঘতম টানেলের দৈর্ঘ্য হল ২৪ কিমি।

    News/Bengal/Howrah-Mumbai Train Line: ৫ টানেল, ২৩৭ ব্রিজ- ১০১৫৪ কোটি টাকার রেল প্রকল্পে হাওড়া-মুম্বই লাইনে আসবে প্রাণ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes