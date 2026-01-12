Edit Profile
    Vande Bharat Sleeper Train Fare: বন্দে ভারত স্লিপারে উঠলেই প্রায় ১,০০০ টাকা ভাড়া! পালটাচ্ছে ট্রেনের পুরনো নিয়মও

    হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে উঠলেই প্রায় ১,০০০ টাকা দিতে হবে। সার্বিকভাবে রাজধানী এক্সপ্রেসের থেকেও বেশি ভাড়া রাখা হচ্ছে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে। তবে কোটার টিকিট থাকছে। বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে কয়েকটি ক্ষেত্রে কোটার টিকিট থাকবে।

    Published on: Jan 12, 2026 3:13 PM IST
    By Ayan Das
    হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের ন্যূনতম ভাড়া পড়বে ১,০০০ টাকার মতো। অর্থাৎ বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে উঠলেই প্রায় ১,০০০ টাকার ভাড়া পড়বে। আর সেটার নেপথ্যে আছে রেলের নিয়ম। একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী, রেল ঠিক করেছে যে ন্যূনতম ৪০০ কিলোমিটার দূরত্বের ক্ষেত্রেই বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের টিকিট কাটা যাবে। যদি কোনও যাত্রী তার থেকে কম দূরত্ব যেতে চান, তাহলেও তাঁকে ৪০০ কিমির জন্য নির্ধারিত ভাড়াই দিতে হবে। যে নিয়ম থেকে স্পষ্ট, রেল মূলত কিছুটা বেশি দূরত্বের যাত্রীদের জন্যই বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালাতে চাইছে।

    গুয়াহাটিতে দাঁড়িয়ে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    ৪০০ কিমি দূরত্বে হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপারের ভাড়া?

    ১) এসি ৩-টিয়ার: ৯৬০ টাকা। পাঁচ শতাংশ জিএসটি যুক্ত হবে।

    ২) এসি ২-টিয়ার: ১,২৪০ টাকা। পাঁচ শতাংশ জিএসটি যুক্ত হবে।

    ৩) এসি ফার্স্ট ক্লাস: ১,৫২০ টাকা। সেইসঙ্গে পাঁচ শতাংশ জিএসটি যুক্ত হবে।

    বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের ভাড়ার হার কেমন হচ্ছে?

    ১) এসি ৩-টিয়ার: প্রতি কিলোমিটারে ২.৪ টাকা।

    ২) এসি ২-টিয়ার: প্রতি কিলোমিটারে ৩.১ টাকা।

    ৩) এসি ফার্স্ট ক্লাস: প্রতি কিলোমিটারে ৩.৮ টাকা।

    RAC এবং ওয়েটিং লিস্টের টিকিট থাকছে না

    সার্বিকভাবে রাজধানী এক্সপ্রেসের থেকেও বেশি ভাড়া রাখা হচ্ছে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে। একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী, রেল মন্ত্রকের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে ওয়েটিং লিস্ট বা RAC (রিজার্ভেশন এগেনস্ট ক্যানসেলেশন) টিকিট কাটবে না। শুধুমাত্র কনফার্ম টিকিট মিলবে। সাধারণত ওয়েটিং লিস্টে থাকা যাত্রীরা ট্রেনে উঠতে পারেন না। কিন্তু আরএসি হয়ে থাকা টিকিট নিয়ে যাত্রীরা ট্রেনে উঠতে পারেন। সেক্ষেত্রে দু'জন যাত্রীকে একটি আসন ভাগ করে নিয়ে যেতে হয়। বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে সেইসব কোনও ব্যাপারই থাকবে না।

    কোটার টিকিটও আছে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে

    তবে কোটার টিকিট থাকছে। রেল সূত্রে খবর, বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে কয়েকটি ক্ষেত্রে কোটার টিকিট থাকবে। প্রবীণ নাগরিক, মহিলা এবং বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের জন্য বিশেষ কোটা থাকছে। সেইসঙ্গে রেলকর্মীদের ডিউটি পাসের কোটা থাকছে বলে রেল সূত্রের খবর। তাছাড়া অন্য কোনও কোটায় বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের টিকিট মিলবে না।

