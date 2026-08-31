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Sealdah Station: শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে অগ্নিকাণ্ড! ধোঁয়ায় ঢাকল আকাশ, পৌঁছল দমকল, কী ঘটেছে?

শিয়ালদা স্টেশনের বাইরের চত্বরে আগুন।

Published on: Aug 31, 2026, 10:42:03 IST
By Sritama Mitra
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আরও এক অগ্নিকাণ্ড শহরে। এবার শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। স্টেশন চত্বরের বাইরে মুহূর্তে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আকাশ। পৌঁছয় দমকল।সোমবার সাতসকালে এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়াল যাত্রীদের মধ্যে। প্রাথমিক সূত্রে খবর, স্টেশন চত্বরের বাইরে থাকা ফুড কোর্টে আগুন লেগেছে। আগুন নেভাতে দমকলের ৩ টি ইঞ্জিন পৌঁছেছে।

শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে ধোঁয়ায় ঢাকল আকাশ, পৌঁছল দমকল, কী ঘটেছে?
শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে ধোঁয়ায় ঢাকল আকাশ, পৌঁছল দমকল, কী ঘটেছে?

নিউ মার্কেটের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই পুজোর আগে কলকাতা শহরে ফের অগ্নিকাণ্ড। এবার ঘটনাস্থল শিয়ালদা। সোমবার, অফিসযাত্রীদের ভিড়ে এমনিতেই ব্যস্ত থাকে শিয়ালদা স্টেশন চত্বর। তারই মাঝে সোমের সকালে এই অগ্নিকাণ্ড ঘিরে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। ফুড কোর্টের অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলেছে দমকল। আগুন নেভাতে গিয়ে গুরুতর সমস্যার মুখে পড়েছে দমকল।আধিকারিকদের অভিযোগ, ফুড কোর্টের অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা কাজ করেনি। পাশাপাশি, শিয়ালদহ স্টেশন থেকেও মেলেনি জল। শেষ পর্যন্ত দমকলের ইঞ্জিনে আনা জলেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মীরা। ফুড কোর্টের অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলেছে দমকল।

জানা গিয়েছে, শিয়ালদা স্টেশনের দক্ষিণ শাখার গেটের পাশে থাকা এই ফুড কোর্টে এ দিন সকালে সাড়ে ন’টা নাগাদ আচমকা ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। তখনই হুলুস্থুলু পড়ে যায়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ঘটনাস্থলে থাকা মানুষ। খবর যায় দমকলে। এর আগে, নিউ মার্কেটের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে যায়। যার জেরে একাধিক মৃত্যুর দুঃসংবাদ আসে। এরপর শহরের হোটেলগুলির অগ্নিনির্বাপন নিয়ে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। এরপরও ফের শহরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Bengal/Sealdah Station: শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে অগ্নিকাণ্ড! ধোঁয়ায় ঢাকল আকাশ, পৌঁছল দমকল, কী ঘটেছে?
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