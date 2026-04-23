Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Humayun Kabir: নওদায় হুমায়ুন কবীরের গাড়িতে ভাঙচুর, AJUP প্রধানের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করার অভিযোগ

    Humayun Kabir: আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হুমায়ুন কবীরকে লক্ষ্য করে হামলা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সামনে। তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা হয় লাঠি, বাঁশ দিয়ে। তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে হাতাহাতি হয় হুমায়ুনের সমর্থকদের সঙ্গে। হুমায়ুন কবীরের উদ্দেশে 'চোর চোর' স্লোগান দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

    Published on: Apr 23, 2026 1:17 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Humayun Kabir: সকালের দিকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দাবি করেছিলেন, মোটের ওপর নির্বাচন 'শান্তিপূর্ণ'। এরই সঙ্গে নওদাকাণ্ডে রিপোর্ট তলব করা হয়েছিল। এরপর বেলা গড়াতে ফের উত্তপ্ত হল নওদা। আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হুমায়ুন কবীরকে লক্ষ্য করে হামলা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সামনে। তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা হয় লাঠি, বাঁশ দিয়ে। তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে হাতাহাতি হয় হুমায়ুনের সমর্থকদের সঙ্গে। হুমায়ুন কবীরের উদ্দেশে 'চোর চোর' স্লোগান দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

    আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হুমায়ুন কবীরকে লক্ষ্য করে হামলা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সামনে।

    তৃণমূলের অভিযোগ, তৃণমূল প্রার্থী সাহিনা মমতাজ খানের উপরে হামলা চালানোর চেষ্টা করেছে হুমায়ুনের দল। পালটা হুমায়ুনদের দাবি, তৃণমূল তাদের উপরে হামলা চালিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। দু'পক্ষেরই তরফে কটূকথা ব্যবহার করা হয়। তৃণমূলের অভিযোগ, গালিগালাজ করেছেন হুমায়ুন। উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদের নওদা বিধানসভার শিবনগর এলাকায় বোমাবাজির ঘটনা ঘটে গতকাল। এই পরিস্থিতিতে উত্তেজনা ছড়ায় সেই বিধানসভা কেন্দ্রে। এই ঘটনায় নওদার তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক সাহিনা মমতাজ খান অভিযোগ করেন, তাঁকে লক্ষ্য করেই বোমা ছোড়া হয়েছিল। রিপোর্ট অনুযায়ী, নওদা বিধানসভার শিবনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে বোমাবাজি হয় ২২ এপ্রিল রাতের দিকে। এই বিদ্যালয়টি একটি ভোটকেন্দ্র। সেখানে আগে থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল। তা সত্ত্বেও স্কুলের অদূরে এই বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয় বলে অভিযোগ।

    এদিকে এই বোমাবাজির ঘটনায় জখম হয়েছেন স্থানীয় এক মহিলা। বোমাবাজির সময় এলাকাতেই উপস্থিত ছিলেন নওদা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সাহিনা মমতাজ খান। তিনি অবশ্য অক্ষত রয়েছেন। তবে তাঁর অভিযোগ, তাঁকে নিশানা করেই বোমাবাজি করা হয়। এদিকে বোমাবাজি প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, 'আমার লোককে পাথর ছুড়লে পাল্টা রসগোল্লা ছুড়বে নাকি? একটি ঢিল ছুড়লে দুটো পাটকেল খেতে হবে।'

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    News/Bengal/Humayun Kabir: নওদায় হুমায়ুন কবীরের গাড়িতে ভাঙচুর, AJUP প্রধানের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করার অভিযোগ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes