Humayun Kabir's Party's Candidates: নিজের 'জনতা উন্নয়ন পার্টি'র ঘোষণা, ৪ আসনে দলের প্রার্থী 'হুমায়ুন কবির'

আজ নিজের নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা করলেন হুমায়ুন কবির। নয়া দলের নাম রেখেছেন জনতা উন্নয়ন পার্টি। দলের পতাকার রং - হলুদ, সবুজ এবং সাদা। এদিকে দলের প্রার্থীদের নামও ঘোষণা করেছেন বেশ কিছু আসনে। হুমায়ুন নিজে লড়বেন ভরতপুর ও রেজিনগর আসনে। ভগবানগোলায় লড়বেন আরও এক হুমায়ুন কবির। এই হুমায়ুন অবশ্য পেশায় ব্যবসয়ী। এছাড়া রানিনগর কেন্দ্রেও প্রার্থীর নাম হুমায়ুন কবির। এছাড়া আরও এক হুমায়ুন কবির নাকি দলের হয়ে লড়াইয়ের ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। আপাতত, ৪ আসনে ৩ হুমায়ুনের লড়াই নিশ্চিত হয়েছেন।
এছাড়া জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান হুমায়ুন জানিয়েছেন, খড়্গপুর গ্ৰামীণ কেন্দ্রে ইব্রা হাজি, মালদহের বৈষ্ণবনগরে মুস্তারা বিবি, দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরাম বিধানসভায় ডঃ ওয়েদুল রহমান, কলকাতার বালিগঞ্জে নিশা চট্টোপাধ্যায়, ইছাপুর থেকে সিরাজুল মণ্ডল এবং মুর্শিদাবাদ আসনে মণীষা পাণ্ডেকে প্রার্থী করেছে দল। উল্লেখ্য, হুমায়ুন এর আগেই দাবি করেছেন, তাঁর দল ১৩৫টি আসনে প্রার্থী দেবেন। এর মধ্যে তাঁর লক্ষ্য হবে ৯০টি আসনে জেতা। এমনকী হুমায়ুন কবির দাবি করলেন, তাঁর দল শুভেন্দু অধিকারী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও প্রার্থী দেবেন। এদিকে তিনি মুসলিমদের জন্য কাজ করার কথা বললেও দল যে সেকুলার হবে, তাও আগেই বলেছিলেন তিনি।
প্রসঙ্গত, বাবরি মসজিদ বিতর্কের আবহে তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পর থেকেই তিনি নয়া দল গড়ার ঘোষণা করে দিয়েছিলেন হুমায়ুন। সঙ্গে তিনি এও বলেছেন যে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইএমআইএমের সঙ্গে তিনি জোট বাঁধবেন। তবে সম্প্রতি এআইএমআইএমের জাতীয় মুখপাত্র দাবি করেন, তারা হুমায়ুনের সঙ্গে জোট বাঁধবেন না। এই আবহে হুমায়ুন আপাতত জোট নিয়ে তত কিছু বলছেন না। তবে এআইএমআইএম ছাড়াও তিনি আইএসএফ, সিপিএম, কংগ্রেসের সঙ্গেও জোট বাঁধতে আগ্রহী বলে জানিয়েছেন হুমায়ুন।
