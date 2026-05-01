    IB Report on WB Vote Result: '১৯০-২২০ আসন পাচ্ছে তৃণমূল', লেখা 'IB'-র রিপোর্টে! সত্যি না মিথ্যা? মুখ খুলল সরকার

    IB Report on WB Vote Result: ভারত সরকারের সংস্থা পিআইবিও ফ্যাক্ট চেক করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে। সেই পোস্টে লেখা হয়েছে - 'পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এর প্রাথমিক মূল্যায়ন' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে। এই প্রতিবেদনটি ভুয়ো।

    Published on: May 01, 2026 1:05 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    IB Report on WB Vote Result: পশ্চিমবঙ্গে ভোটগ্রহণ শেষ হতেই একাধিক সংস্থা বুথ ফেরত সমীক্ষা প্রকাশ করেছে। বেশিরভাগ এক্সিট পোলে দেখা যাচ্ছে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করতে পারে। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, তৃণমূল ২০২৬ সালের ভোটে ২২৬টির বেশি আসন পাবে। আবার বিজেপিও নিজেদের জয়ের দাবি করছে। এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে একটি 'রিপোর্টের' ছবি। তাতে দাবি করা হয়েছে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো নাকি প্রাথমিক ভাবে মনে করছে, ১৯০ থেকে ২২০টির মধ্যে আসনে জয়ী হতে পারে তৃণমল কংগ্রেস। এবং বিজেপি পেতে পারে ৫০ থেকে ৬০টি আসন। আর অন্যান্যরা ২০থেকে ৪০টি আসনে জয়ী হতে পারে। তবে এই রিপোর্টটি ভুয়ো বলে জানাল সরকার।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে বাংলার ভোটের ফলাফল সংক্রান্ত একটি 'আইবি রিপোর্টের' ছবি।
    ভারত সরকারের সংস্থা পিআইবিও ফ্যাক্ট চেক করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে। সেই পোস্টে লেখা হয়েছে - 'পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এর প্রাথমিক মূল্যায়ন' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে। এতে দাবি করা হয়েছে যে এটি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো জারি করেছে রিপোর্টটি। এই প্রতিবেদনটি ভুয়ো। পিআইবি এ ধরনের কোনও প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি।

    এদিকে এবারের বুথ ফেরত সমীক্ষায় কী বলা হচ্ছে? পিপলস পালসের বুথফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী, আসন কমলেও পশ্চিমবঙ্গে বড়সড় জয় পাবে তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের সমীক্ষায় বলা হচ্ছে, ১৭৭-১৮৭টি আসনে জিততে পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। বাকি সবকটি বড় সমীক্ষাতেই এগিয়ে রাখা হয়েছে বিজেপিকে। এবারেও বুথফের সমীক্ষা ফেল করবে নাকি তা মিলে যাবে, তা জানা যাবে ৪ মে।

    উল্লেখ্য, অনেক সময়ই এক্সিট পোল মিলে গেলেও অনেক সময়ই তা আবার মেলে না। তবে ২০২১ সালের বুথ ফেরত সমীক্ষা আসল ফলাফলের সঙ্গে মেলেনি। অধিকাংশ সমীক্ষার সারমর্ম ছিল যে তৃণমূল ২০০ পার করতে পারবে না এবং বিজেপি ১০০ থেকে ১৬০-এর মধ্যে থাকবে। অনেকেই একটি ‘ত্রিশঙ্কু’ বিধানসভার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেননি। ২০২১ সালের ২ মে যখন চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল, তখন দেখা গিয়েছিল যে তৃণমূল জিতেছে ২১৩টি আসন। বিজেপি আটকে গিয়েছিল ৭৭-এ।

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

