IBPS Bank Jobs Exam Date: PO, ক্লার্ক. RRB- ব্যাঙ্কের কোন পরীক্ষা কবে? দেখুন তালিকা, ৪টি নিয়মও ঘোষণা হল

    IBPS Bank Jobs Exam Date: PO, ক্লার্ক. RRB- ব্যাঙ্কের কোন পরীক্ষা কবে? দেখুন তালিকা, ৪টি নিয়মও ঘোষণা হল

    ২০২৬-২৭ সালের পরীক্ষার প্রাথমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করল ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস)। এই ঘোষণার ফলে প্রবেশনারি অফিসার, ক্লার্ক (সিএসএ), রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্কের (আরআরবি) মতো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রার্থীরা নিখুঁতভাবে নিজেদের পরিকল্পনা করতে পারবেন।

    Published on: Jan 16, 2026 8:38 PM IST
    By Ayan Das
    ২০২৬-২৭ সালের পরীক্ষার প্রাথমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করল ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস)। এই ঘোষণার ফলে প্রবেশনারি অফিসার, ক্লার্ক (সিএসএ), রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্কের (আরআরবি) মতো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রার্থীরা নিখুঁতভাবে নিজেদের পরিকল্পনা করতে পারবেন। ওই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে প্রবেশনারি অফিসার (পিও/এমটি) পদের জন্য প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আগামী ২১ এবং ২২ নভেম্বর হবে। মেন পরীক্ষা হবে আগামী ২০ ডিসেম্বর।

    ২০২৬-২৭ সালের পরীক্ষার প্রাথমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করল আইবিপিএস। (ছবিটি প্রতীকী)
    ২০২৬-২৭ সালের পরীক্ষার প্রাথমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করল আইবিপিএস। (ছবিটি প্রতীকী)

    বিভিন্ন পরীক্ষার সম্ভাব্য দিনক্ষণ

    আবার এবার স্পেশালিস্ট অফিসার অর্থাৎ স্পেশালিস্ট অফিসার (এসও) নিোগের ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই নিয়োগের জন্য কোনও প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে না। আগামী ২০ ডিসেম্বরে মেন পরীক্ষা হবে। একই সময়ে ক্লার্ক ক্যাডার অর্থাৎ কাস্টমার সার্ভিস অ্যাসোসিয়েটের (সিএসএ) প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ৬, ১২ এবং ১৩ ডিসেম্বর হবে। আর মেন পরীক্ষা হবে ২০২৭ সালের ৩০ জানুয়ারি।

    অন্যদিকে আরআরবি অফিসার স্কেল I-র প্রাথমিক পরীক্ষা ২১ এবং ২২ নভেম্বর হবে। অফিসার স্কেল II এবং III পদের জন্য পরীক্ষা ২০ ডিসেম্বর হবে। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (ক্লার্ক) পদে নিয়োগের জন্য প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ৬, ১২ এবং ১৩ ডিসেম্বর। মেন পরীক্ষা আগামী ৩০ জানুয়ারি হবে।

    কী কী নিয়ম ঘোষণা করা হল?

    উল্লেখ্য, সমস্ত পরীক্ষার আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনে হবে। ফর্ম পূরণের সময় প্রার্থীদের কয়েকটি বিশেষ বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

    ১) লাইভ ফটো: এবার আবেদনের সময় মোবাইল বা ওয়েবক্যাম থেকে লাইভ ফটো ক্যাপচার করা বাধ্যতামূলক করা হবে।

    ২) ডকুমেন্টের আকার: ছবি ও বুড়ো আঙুলের ছাপের জন্য ২০-৫০ কিলোবাইট, স্বাক্ষরের জন্য ১০-২০ কিলোবাইট এবং হাতে লেখা ঘোষণাপত্রের জন্য ৫০-১০০ কিলোবাইট ফাইল আপলোড করা যাবে।

    ৩) যে স্বাক্ষর আপলোড করা হবে, সেটা স্পষ্টভাবে দেখা যেতে হবে। ক্যাপিটাল লেটার বা বড় হাতের অক্ষরে স্বাক্ষর করা যাবে না।

    ৪) নিজের যে ছবি আপলোড করা হবে, সেটা সাম্প্রতিক পাসপোর্ট আকারের হতে হবে। রঙিন ছবি হতে হবে। মুখ স্পষ্টভাবে দেখা যেতে হবে।

    
