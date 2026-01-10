Bangladesh on T20 World Cup: 'ICC উত্তর দেয়নি', ভারতে বিশ্বকাপ নিয়ে ধাঁধায় বাংলাদেশ বোর্ড, ইউনুসের কাঁধে বন্দুক?

Bangladesh on T20 World Cup: 'ICC উত্তর দেয়নি', ভারতে বিশ্বকাপ নিয়ে ধাঁধায় বাংলাদেশ বোর্ড, ইউনুসের কাঁধে বন্দুক?
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে এখনও ধাঁধার মধ্যে পড়ে আছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। শনিবার বাংলাদেশ বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল দাবি করেছেন, ‘আমরা এখনও কোনও উত্তর পাইনি। যতগুলো নথি, যত তথ্য দেওয়ার দরকার, আমরা সেটা দিয়ে দিয়েছি। আইসিসি আমাদের কী জানায়, আমরা সেটার অপেক্ষা করছি।’ সেই উত্তর কবে আসবে, তা এখনও আইসিসির তরফে জানানো হয়নি। সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, রবিবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করবেন আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহ। তারপর সম্ভবত বাংলাদেশ বোর্ডকে কিছু জানানো হবে।
বাংলাদেশ সরকারের কাঁধে বন্দুক রাখলেন বিসিবি সভাপতি?
তারইমধ্যে বাংলাদেশ বোর্ডের সভাপতি আক্রমণাত্মক একটা মন্তব্য করেছেন। তবে কার্যত এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে বিসিবির প্রধান হলেও তাঁর হাতে কিছু নেই। তাঁকে এখন মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কথায় উঠতে-বসতে হচ্ছে।
'ভারতের অন্য ভেন্যু ভারতই', দাবি বিসিবি সভাপতির
সেই বিসিবি সভাপতিকে শনিবার এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, যদি কলকাতার পরিবর্তে চেন্নাই বা হায়দরাবাদে ম্যাচ সরানো হয়, তাহলে কি ভারতে খেলতে রাজি হবে বাংলাদেশ? সেই প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ বোর্ডের সভাপতি বলেন, 'ভারতের অন্য ভেন্যু ভারতই। তো ভেন্যু বলে কোনও কথা নেই। তবে আপনারা জানেন যে আমরা এই বিশ্বকাপের বিষয়ে আমরা এখনই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না। আমরা সরকারের নির্দেশের (ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেব)। সরকারের সঙ্গে আমরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব।'
