ফের সিজিও-তে দেবাশিস কুমার! কোন মামলায় ED-র জেরার মুখে হেভিওয়েট তৃণমূল প্রার্থী?

ফের সিজিও-তে দেবাশিস কুমার! কোন মামলায় ED-র জেরার মুখে হেভিওয়েট তৃণমূল প্রার্থী?
আবারও ইডি দফতরে দেবাশিস কুমার। জমি দখলের মামলায় রাসবিহারী কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের বিদায়ী বিধায়ক তথা আসন্ন নির্বাচনের প্রার্থীকে দ্বিতীয়বার তলব করে ইডি। শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার আগেই সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছে যান তিনি। গত সোমবারও এই মামলায় দেবাশিস কুমার হাজিরা দিয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ ইডি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আর ভোটের মুখে এমন তলবে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্যের শাসকদল।
জমি দখলের মামলাকে কেন্দ্র করে গত কয়েক দিন ধরেই ইডি সক্রিয়। এর আগে শনিবার কলকাতা ও আশপাশের বেশ কিছু জায়গায় হানা দিয়েছিল ইডি আধিকারিকরা। একটি সংস্থার একাধিক দফতরে তল্লাশি চলেছে। সূত্রের খবর, জমি দখলের অভিযোগে ১৬-১৭টি এফআইআর দায়ের হয়েছে। তার ভিত্তিতেই এই তদন্ত চলছে। ওই তল্লাশি অভিযানের পর সোমবার ডাকা হয়েছিল দেবাশিস কুমারকে। নির্ধারিত সময় মতই কলকাতার ইডি দফতরে হাজিরা দিতে হয় তাঁকে। এরপর ইডি দফতর থেকে বেরিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘একটি মামলায় ডেকেছিল, এসেছি। ডাকলে আবার আসব।’ শুক্রবারও দেবাশিস কুমারকে দ্বিতীয় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করল ইডি।
তবে এদিন সিজিও কমপ্লেক্স থেকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দেবাশিস বিশেষ কিছু বলতে চাননি। সিজিও কমপ্লেক্সে আসার পর তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, কেন ডেকেছে? উত্তর এল খুবই সংক্ষেপে, ‘গেলে বুঝতে পারব।’ আলাদা করে কোনও নথি তাঁর কাছে চাওয়া হয়নি বলেও জানিয়েছেন দেবাশিস কুমার। সোমবার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের পর বুধবার সকাল থেকে ফের কলকাতা ও শহরতলির কিছু জায়গায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছিল ইডি। পৌঁছে গিয়েছিল দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকার ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুর বাড়িতেও। বালিগঞ্জে গোলমালের ঘটনায় সোনা পাপ্পুর নাম জড়িয়েছে। তবে এখনও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়নি। সম্মিলিত ভাবে বিরোধীদের দাবি, সোনা পাপ্পু দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল সভাপতি তথা রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দেবাশিস কুমার এবং দক্ষিণ কলকাতার এক মেয়র পারিষদের ‘ঘনিষ্ঠ।’ দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূলের একাংশ অবশ্য এই দাবি খারিজ করে দিয়েছে। নগদ এবং সোনা মিলিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে আনুমানিক ২ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বেশ কিছু সম্পত্তির নথিপত্র, আগ্নেয়াস্ত্র এবং দামি গাড়িও।
দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্ক ও প্রিয়া সিনেমা হলকে কেন্দ্রে রেখে এক বিস্তীর্ণ ব্যাসার্ধজুড়ে দক্ষিণপন্থী রাজনীতির বহু পরিচিত মুখ দেবাশিস কুমার। তৃণমূলের প্রতীকে পৌরসভায় দীর্ঘ ইনিংস খেলার পর বিধানসভার পিচেও তিনি স্বচ্ছন্দে খেলেছেন। একুশের বিধানসভায় রাসবিহারী কেন্দ্র থেকে ঘাসফুলের প্রতীকে প্রার্থী হয়ে জয়ী হন এবং এবারও তিনি রাসবিহারী কেন্দ্র থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এবং, তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী যে-সে কেউ নন, একদা ইংরেজি দৈনিকের সাংবাদিক ও বর্তমানে প্রাবন্ধিক বিজেপির স্বপন দাশগুপ্ত। ইতিমধ্যে রাজ্যে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়েছে। এমতাবস্থায়, ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে যিনি শাসকদলের প্রার্থী, তাঁকে এখনই কেন একাধিকবার তলব করতে হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে ঘাসফুল শিবির।