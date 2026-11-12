রাজ্যে এবার চুক্তির ভিত্তিতে হবে ২ হাজার ডাক্তার নিয়োগ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী বললেন..

রাজ্যে এবার চুক্তির ভিত্তিতে হবে ২ হাজার ডাক্তার নিয়োগ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী বললেন..
স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘দেড় বছর তো স্বাস্থ্য দফতর বসে থাকতে পারে না। সেই জন্য চুক্তিভিক্তিক কর্মচারী আমরা নেব।’
স্থায়ী নিয়োগের পরিবর্তে সরকারি হাসপাতালে চুক্তির ভিত্তিতে এবার ২ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ হবে। সরকারি হাসপাতালগুলিতে যে চিকিৎসকের ঘাটতি রয়েছে, তা এদিন মেনেও নেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।
বেশ কিছু রিপোর্ট দাবি করছে, শুধু গ্রাম বা মফঃস্বলের দিকের হাসপাতালেই নয় শহর কলকাতার দিকের সরকারি হাসপাতালেও চিকিৎসকের ঘাটতি রয়েছে। চুক্তিভিক্তিক চিকিৎসক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুক্রবার থেকে শুরু হবে বলে জানিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত বলেন, ‘যেখানে ঘাটতি পাব, সেখানেই চুক্তিভিক্তিক চিকিৎসকদের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া হবে।’ জানা যাচ্ছে, স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগপ্রক্রিয়ার কথা ভাবা হয়েছে। এর আগে, চিকিৎসক, নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট-সহ হাসপাতাল পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সব ধরনের কর্মীদের নিয়োগে এর আগে উঠে এসেছে রাজ্যের হেল্থ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে সাধারণত মাস আটেক সময় লাগত। সেই প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পিএসসি-র মাধ্যমে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ থকে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে অন্তত দেড় বছর সময় লাগবে। তাই চুক্তিভিক্তিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত।
এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘দেড় বছর তো স্বাস্থ্য দফতর বসে থাকতে পারে না। সেই জন্য চুক্তিভিক্তিক কর্মচারী আমরা নেব।’ এছাড়াও স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ডাক্তার থেকে গ্রুপ ডি, যেখানে যেখানে দরকার, সেখানে চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হবে।’ এদিন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, দু’হাজারের বেশি চিকিৎসক নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। নার্সিং স্টাফ নেওয়া হতে পারে আট থেকে ১০ হাজার। এদিকে, রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে সরকারি চিকিৎসকদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টর্স। সংগঠনের সম্পাদক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘পিএসসি-র নিয়োগে দেরি হয় ঠিকই, কিন্তু সেই ঘাটতি সামলানোর স্থায়ী সমাধান চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ নয়।’ এদিকে, সংগঠনের তরফে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে চিঠিও দেওয়া হয়েছে বলে খবর।
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শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More