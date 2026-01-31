Edit Profile
    India Post GDS Recruitment 2026: পরীক্ষা ছাড়াই ভারতীয় পোস্টে ২৮,৭৪০ পদে নিয়োগ, বাংলায় শূন্যপদ কত? বেতন কত টাকা?

    ভারতীয় ডাক বিভাগে গ্রামীণ ডাক সেবকদের ২৮,৭৪০টি পদের নিয়োগের জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া আজ থেকে indiapost.gov.in/gdsonlineengagement-তে শুরু হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন লিঙ্ক চালু করে দেওয়া হয়েছে।

    Published on: Jan 31, 2026 2:30 PM IST
    By Ayan Das
    ভারতীয় ডাক বিভাগে গ্রামীণ ডাক সেবকদের ২৮,৭৪০টি পদের নিয়োগের জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া আজ থেকে indiapost.gov.in/gdsonlineengagement-তে শুরু হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন লিঙ্ক চালু করে দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আবেদন করতে হবে।ফর্মে সংশোধন করা যাবে ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। এই নিয়োগে মাধ্যমিক পাস যুবক-যুবতীরা আবেদন করতে পারবেন। গ্রামীণ ডাক সেবক পদের জন্য আগ্রহী এবং যোগ্য প্রার্থীরা ভারতীয় ডাকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট indiapostgdsonline.gov.in গিয়ে আবেদন ফর্ম পূরণ করতে পারবেন। প্রথম মেধাতালিকা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করা হতে পারে।

    ভারতীয় ডাক বিভাগে ২৮,৭৪০ পদে নিয়োগ করা হবে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এক্স @IndiaPostOffice)
    কীভাবে প্রার্থী বাছাই করা হবে?

    অনলাইনে জমা দেওয়া আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই করা হবে। বাছাইয়ের পরে তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের প্রথমে বিভাগীয় প্রধানের কাছে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন (নথি যাচাই) করাতে হবে। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন চাকরি প্রার্থীরা কোনও ধরনের অগ্রাধিকার পাবেন না। চূড়ান্ত নির্বাচন হবে দশম শ্রেণিতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে।

    আবেদনের বয়সসীমা কত?

    সর্বনিম্ন বয়স হতে পারে ১৮। সর্বোচ্চ বয়স ৪০। তফশিলি জাতিভুক্ত প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়সসীমায় পাঁচ বছর, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়সসীমায় তিন বছর ছাড় দেওয়া হয়েছে। জেনারেল এবং ওবিসি ক্যাটেগরির প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি হল ১০০ টাকা। তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি ও সব শ্রেণির মহিলাদের জন্য কোনও ফি নেই।

    শিক্ষাগত যোগ্যতা কী হবে?

    অঙ্ক এবং ইংরেজি-সহ মাধ্যমিক পাস করতে হবে। আপনি যে সার্কেলের জন্য আবেদন করছেন, সেখানকার স্থানীয় ভাষার জ্ঞান থাকতে হবে। প্রার্থীর কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে। সাইকেল চালানো জানতে হবে।

    কোন পদে বেতন কত হবে?

    ১) ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার: ১২,০০০ টাকা থেকে ২৯,৩৮০ টাকা।

    ২) অ্যাসিসট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার বা গ্রামীণ ডাক সেবক: ১০,০০০ টাকা থেকে ২৪,৪৭০ টাকা।

    কোন সার্কেলে কত শূন্যপদ আছে?

    ১) অসম: ৬৩৯

    ২) বিহার: ১৩৪৭

    ৩) ছত্তিশগড়: ১,১৫৫

    ৪) দিল্লি: ৪২

    ৫) গুজরাট: ১,৮৩০

    ৬) হরিয়ানা: ২৭০

    ৭) হিমাচল প্রদেশ: ৫২০

    ৮) জম্মু ও কাশ্মীর: ২৬৭

    ৯) ঝাড়খণ্ড: ৯০৮

    ১০) কর্ণাটক: ২,০২৩

    ১১) কেরল: ১,৬৯১

    ১২) মধ্যপ্রদেশ: ২,১২০

    ১৩) মহারাষ্ট্র: ৩,৫৩৩

    ১৪) উত্তর-পূর্ব ভারত: ১,০১৪

    ১৫) ওড়িশা: ১,১৯১

    ১৬) পঞ্জাব: ২৬২

    ১৭) রাজস্থান: ৬৩৪

    ১৮) তামিলনাড়ু: ২,০০৯

    ১৯) তেলাঙ্গানা: ৬০৯

    ২০) উত্তরপ্রদেশ: ৩,১৬৯

    ২১) উত্তরাখণ্ড: ৪৪৫

    ২২) পশ্চিমবঙ্গ: ২,৯৮২

