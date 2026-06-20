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    Indian Navy: কলকাতায় তিন যুদ্ধজাহাজ কমিশন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, ভারতীয় নৌ-শক্তিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা

    প্রধানমন্ত্রী যে তিনটি নৌযান কমিশন করবেন সেগুলি হল— আইএএনএস দুনাগিরি, আইএএনএস অগ্রয় এবং আইএএনএস সংশোধক। তিনটিই ভারতের বিভিন্ন শিপইয়ার্ডে দেশীয় প্রযুক্তি ও উপাদান ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছে।

    Published on: Jun 20, 2026 1:21 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    ভারতের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করতে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে কেন্দ্র সরকার। আগামী মাসে কলকাতায় এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত তিনটি অত্যাধুনিক নৌযান ভারতীয় নৌবাহিনীর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেবেন। প্রতিরক্ষা মহলের মতে, স্বাধীনতার পর ভারতীয় নৌ-শিল্পের ইতিহাসে এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হতে চলেছে।

    প্রধানমন্ত্রী যে তিনটি নৌযান কমিশন করবেন সেগুলি হল— আইএএনএস দুনাগিরি, আইএএনএস অগ্রয় এবং আইএএনএস সংশোধক। (ফাইল ছবি)
    প্রধানমন্ত্রী যে তিনটি নৌযান কমিশন করবেন সেগুলি হল— আইএএনএস দুনাগিরি, আইএএনএস অগ্রয় এবং আইএএনএস সংশোধক। (ফাইল ছবি)

    প্রধানমন্ত্রী যে তিনটি নৌযান কমিশন করবেন সেগুলি হল— আইএএনএস দুনাগিরি, আইএএনএস অগ্রয় এবং আইএএনএস সংশোধক। এই তিনটি জাহাজই কলকাতার গার্ডেনরিচ শিপইয়ার্ডে দেশীয় প্রযুক্তি ও উপাদান ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছে। এর মাধ্যমে ‘আত্মনির্ভর ভারত’ কর্মসূচির অধীনে প্রতিরক্ষা উৎপাদনে ভারতের অগ্রগতির স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

    প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পশ্চিমবঙ্গ সফরকে ঘিরে এছাড়া আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। রেল, কৃষি, গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং মৎস্যচাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। পাশাপাশি, পিএম-কিষান যোজনার আওতায় দেশের প্রায় ৯.৪৪ কোটি কৃষকের অ্যাকাউন্টে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচিরও সূচনা করবেন বাংলার মাটি থেকেই। ২১ জুন কলকাতায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী।

    প্রধানমন্ত্রী দফতর সূত্রে খবর, দু’দিনের এই সফরের প্রথম দিন অর্থাৎ ২০ জুন বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিট নাগাদ হুগলির তারকেশ্বরে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। সেখান থেকেই একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উদ্যোগের সূচনা হবে তাঁর হাত ধরে। এর মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা, ডিজিটাল কৃষি মিশনের অন্তর্গত ‘এগ্রি-স্ট্যাক’, প্রাকৃতিক কৃষি বিষয়ক জাতীয় মিশন এবং প্রধানমন্ত্রী ধান-ধান্য কৃষি যোজনা।

    এছাড়াও প্রায় ৫৯০ কোটি টাকার রেল প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। হাওড়ার সাঁকরাইল-সাঁতরাগাছি লিঙ্ক লাইনের উদ্বোধনের পাশাপাশি হাওড়ায় ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট নতুন রেল হাসপাতালও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার আওতায় নির্মিত ৪৯টি নতুন রাস্তারও উদ্বোধন করবেন। সফরের দ্বিতীয় দিন, ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে কলকাতার রেড রোডে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন নরেন্দ্র মোদী। সেখানে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার পর দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত ভারতীয় নৌবাহিনীর তিনটি অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ আনুষ্ঠানিকভাবে কমিশন করবেন তিনি।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Indian Navy: কলকাতায় তিন যুদ্ধজাহাজ কমিশন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, ভারতীয় নৌ-শক্তিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা
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