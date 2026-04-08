Summer Special Trains:কলকাতা থেকে ছুটবে ‘সামার স্পেশ্যাল ট্রেন’! কবে? গন্তব্য কী! কতগুলি স্পটেজ স্টপেজ! রইল টাইমটেবিল
Indian Railways News: ভারতীয় রেল নিয়ে এল ২০২৬র সামার স্পেশ্যাল ট্রেন।
Summer Special Trains: গরমের দিনে রেলযাত্রীদের ভিড়কে মাথায় রেখে একের পর এক সামার স্পেশ্যাল ট্রেন চালাবে ভারতীয় রেলওয়ে। ইতিমধ্যেই সেই সমস্ত ট্রেনগুলির নাম ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। তাদের যাতায়াতের গন্তব্য, স্টেশন সহ টাইম টেবিল এসেছে সামনে।
যাত্রী সুবিধায় কলকাতা থেকেও ছুটবে ‘সামার স্পেশ্যাল ট্রেন’। ১৬ এপ্রিল থেকে ২ জুলাই পর্যন্ত কলকাতা-অমৃতসর সামার স্পেশ্যাল ট্রেন চালু হবে। অমৃতসর থেকে গোরক্ষপুর হয়ে কলকাতা রওনা হওয়া ট্রেন ১৩ এপ্রিল থেকে ২ জুন পর্যন্ত চলবে। একাধিক স্টেশনে এই ট্রেন দাঁড়াবে। দেখে নিন কলকাতা-অমৃতসর ও অমৃতসর-কলকাতা ‘সামার স্পেশ্যাল ট্রেন’র বিস্তারিত তথ্য।
অমৃতসর-কলকাতা ‘সামার স্পেশ্যাল ট্রেন’-
০৪৬২৪ অমৃতসর-কলকাতা সামার স্পেশ্যাল ট্রেন ১৩ এপ্রিল থেকে ২ জুন পর্যন্ত প্রতি সোমবার অমৃতসর থেকে রাত ৮ টা ১০ মিনিটে ছাড়বে। এরপর জলন্ধর সিটি, আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট, সাহারানপুর, মুরাদাবাদ, বরেলি, শাহজাহানপুর, সীতাপুর, গোরক্ষপুর, বেতিয়া, মুজাফ্ফরপুর, সমস্তিপুর, ঝাঝা, জোসিডি, মধুপুরের মতো আরও বহু স্টেশন পার করবে। এরপর পশ্চিমবঙ্গে চিত্তরঞ্জনে ট্রেন ঢুকবে তৃতীয় দিন সকাল ৮ টা ৫০ মিনিটে, আসানসোলে সকাল ৯.৪৫ মিনিটে, দুর্গাপুরে সকাল ১০ টা ১৮ মিনিটে, বর্ধমানে বেলা ১১ টা ২৮ মিনিটে, ব্যান্ডেলে দুপুর ১২ টা ২০ মিনিটে ছাড়বে। এরপর নৈহাটি পৌঁছবে দুপুর ১.২৫ মিনিটে। শেষে কলকাতা পৌঁছবে দুপুর ৩টেয়।
কলকাতা-অমৃতসর ‘সামার স্পেশ্যাল ট্রেন’-
০৪৬২৩ কলকাতা-অমৃতসর ‘সামার স্পেশ্যাল ট্রেন’ ছাড়বে কলকাতা থেকে বিকেল ৫ টায়। পরের স্টেশন নৈহাটি, পৌঁছবে বিকেল ৫ টা ৫০ মিনিটে, ব্যান্ডেলে থামবে সন্ধ্যা ৬.১৭ মিনিটে, বর্ধমানে সন্ধ্যা ৭ টা ৩৫ মিনিটে থামবে, এরপর দুর্গাপুরে রাত ৮.৩৮ মিনিটে থামবে, আসনসোল, ৯ টা ১৩ মিনিটে, চিত্তরঞ্জন ৯ টা ৩৮ মিনিটে থামবে। এরপর মধুপুর, জসিডি, ঝাঝা, সমস্তিপুর বাপুধাম মোতিহারি, সগৌলি, নরকটিয়াগঞ্জের মতো বহু স্টেশন পার করবে ট্রেন। পরে শাহজাহানপুর, সীতাপুর, গোরক্ষপুর, বেতিয়া,হারানপুর, মুরাদাবাদ, বরেলি সহ বহু স্টেশন পার করবে ট্রেন। এরপর আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট, ফাগওয়াড়া, জলন্ধর সিটি সহ একাধিক স্টেশন পার করে তৃতীয় দিনে রাত ১২ টা ৪০ মিনিটে অমৃতসর পৌঁছবে ট্রেন।
এই ট্রেনে থাকছে এসি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির কোচ। থাকবে স্লিপার ক্লাসের কোচও।
এই ট্রেনটি ছাড়াও ঋষিকেশ-গোরক্ষপুর ‘সামার স্পেশ্যাল ২২ এপ্রিল থেকে চলবে ১৫ জুলাই পর্যন্ত। আবার গোরক্ষপুর থেকে ঋষিকেশের সামার স্পেশ্যাল চলবে ২২ এপ্রিল থেকে চলবে ১৫ জুলাই পর্যন্ত। এছাড়াও কানপুর থেকে বেঙ্গালুরু ও বেঙ্গালুরু থেকে কানপুর পর্যন্ত আরও একটি সামার স্পেশ্যাল ট্রেনের ঘোষণা হয়েছে। ০৪১৩১ নম্বর ট্রেনটি প্রতি রবিবার বিকেল ৪:৩০ মিনিটে কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ছেড়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে এসএমভিটি বেঙ্গালুরুতে পৌঁছায়। এই বছর এটি ৫ই এপ্রিল থেকে ১২ই জুলাই পর্যন্ত চলবে।ফিরতি পথে, ০৪১৩২ নম্বর ট্রেনটি ৮ই এপ্রিল থেকে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত প্রতি বুধবার সকাল ৭:১০ মিনিটে এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ছেড়ে যায় এবং শুক্রবার ভোর ৩:৪৫ মিনিটে কানপুর সেন্ট্রালে পৌঁছবে।
