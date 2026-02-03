IPAC case hearing in SC: ইডির প্রস্তাবে রাজি রাজ্য, সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল আইপ্যাক মামলার শুনানি

সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল আইপ্যাক মামলার শুনানি। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতের বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র এবং বিচারপতি এনভি অঞ্জরিয়ার বেঞ্চ মামলা ওঠার পরে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) আইনজীবী তথা সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সওয়াল করেন যে সোমবারই হলফনামা দাখিল করেছে রাজ্য সরকার। সেটা ভালোভাবে খতিয়ে দেখার জন্য সময় লাগবে। তাই কিছুটা সময় দেওয়া হোক। সেই প্রেক্ষিতে শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি নিয়ে রাজ্য সরকারের মতামত জানতে চায় সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। সম্মতি জানায় রাজ্য সরকার। সেই প্রেক্ষিতে আইপ্যাক মামলার শুনানি পিছিয়ে দেয় শীর্ষ আদালত। আবার আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি সেই মামলার শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।
