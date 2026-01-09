Edit Profile
    I-PAC on ED: ‘অস্বস্তিকর নজির স্থাপন করেছে’, কর্ণধারের বাড়ি, অফিসে ইডি হানা নিয়ে মুখ খুলল আইপ্যাকের

    আইপ্যাক বলেছে যে সংস্থাটি পূর্ণ সহযোগিতা করেছে এবং আইন অনুসারে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত রয়েছে।

    Updated on: Jan 09, 2026 9:21 PM IST
    By Sritama Mitra
    এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, বৃহস্পতিবার আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে অভিযান চালানোর একদিন পরে, রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থাটি এই অভিযান নিয়ে ‘গুরুতর উদ্বেগ’ প্রকাশ করেছে। এই ইডির পদক্ষেপকে ‘অস্বস্তিকর নজির’ বলে অভিহিত করেছে।

    ‘অস্বস্তিকর নজির স্থাপন করেছে’, কর্ণধারের বাড়ি, অফিসে ইডি হানা নিয়ে মুখ খুলল আইপ্যাকের. (Photo by Samir Jana/ Hindustan Times) (Hindustan Times)
    ‘অস্বস্তিকর নজির স্থাপন করেছে’, কর্ণধারের বাড়ি, অফিসে ইডি হানা নিয়ে মুখ খুলল আইপ্যাকের. (Photo by Samir Jana/ Hindustan Times) (Hindustan Times)

    আইপ্যাকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে ‘এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা আইপ্যাক অফিস এবং আমাদের ডিরেক্টর প্রতীক জৈনের কলকাতার বাড়িতে তল্লাশি চালায়। আই্যাকের মতো পেশাদার সংগঠনের জন্য এটি একটি কঠিন এবং দুর্ভাগ্যজনক দিন ছিল। আমরা বিশ্বাস করি এটি গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করে এবং একটি অস্থির নজির স্থাপন করে।’

    এতে বলা হয়েছে যে সংস্থাটি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছে এবং আইন অনুসারে প্রক্রিয়াটির সাথে জড়িত রয়েছে। আইপ্যাক প্রধান প্রতীক জৈনের কলকাতার বাড়িতে ইডির তল্লাশি চালানোর জেরে বৃহস্পতিবার বেলা গড়াতেই একাধিক চাঞ্চল্যকর ছবি দেখা যায়। প্রতীক জৈনের বাড়িতে পৌঁছন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর তিনি আইপ্যাকের অফিসেও যান।

    এই ইডি হানা নিয়ে রাজ্যের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস বিক্ষোভের দিকে পরিচালিত করেছে। সল্টলেকের আইপ্যাক অফিস এবং লাউডন স্ট্রিটের জৈনের বাড়িতে আধাসামরিক দলের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তল্লাশি অভিযান চালায়। জানা যায়, পুরনো কয়লা কেলেঙ্কারির জেরে এক তদন্তে ইডি এই তল্লাশি চালায়।

    দিল্লির চারটি সহ দেশের প্রায় ১০ টি জায়গা এই তল্লাশির আওতায় আসে। বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক পরামর্শক গ্রুপটি বলেছে যে তাদের ভূমিকা স্বচ্ছ এবং পেশাদার রাজনৈতিক পরামর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আইপ্যাকের বিবৃতি বলছে, "বছরের পর বছর ধরে, আইপ্যাক, ভারতীয় জনতা পার্টি, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস, দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগম, ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি, তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি (বর্তমানে বিআরএস), জনতা দল (ইউনাইটেড), শিবসেনা সহ বিভিন্ন মতাদর্শ এবং অঞ্চলের একাধিক রাজনৈতিক দলের সাথে পেশাদার পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেছে। আমরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি না বা রাজনৈতিক পদে থাকি না। আমাদের ভূমিকা রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে স্বচ্ছ ও পেশাদার রাজনৈতিক পরামর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ।'

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )

