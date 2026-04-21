ISF-TMC Clash in Canning: আরাবুলের গাড়িতে হামলা, আইএসএফ-তৃণমূল সংঘর্ষ ক্যানিংয়ে, অবরুদ্ধ সড়ক

ISF-TMC Clash in Canning: আরাবুলের গাড়িতে হামলা, আইএসএফ-তৃণমূল সংঘর্ষ ক্যানিংয়ে, অবরুদ্ধ সড়ক
Arabul Islam: মঙ্গলবার সকালে আরাবুল ইসলাম ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকার দেউলি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রচারে গিয়েছিলেন। সেই সময়ই গাড়িতে হামলা চালানো হয়। সংঘর্ষ বাঁধে তৃণমূল এবং আইএসএফ কর্মীদের মধ্যে। রক্তাক্ত হন দুই পক্ষের কর্মীরা। পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিয়ে লাঠিচার্জ করে।
Arabul Islam: ভোটের প্রচারে যাওয়ার সময় আক্রান্ত আইএসএফ প্রার্থী আরাবুল ইসলাম। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ে। অভিযোগ, আরাবুলের গাড়ির ওপর হামলা চালানো হয় বাঁশ, লাঠি দিয়ে। এর জেরে গাড়ির জানালার কাচ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল ওঠে তৃণমূলের দিকে। সেই ঘটনায় আইএসএফ কর্মীদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এবার আইএসএফ কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং পথ অবরোধ করে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকালে আরাবুল ইসলাম ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকার দেউলি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রচারে গিয়েছিলেন। সেই সময়ই গাড়িতে হামলা চালানো হয়। সংঘর্ষ বাঁধে তৃণমূল এবং আইএসএফ কর্মীদের মধ্যে। রক্তাক্ত হন দুই পক্ষের কর্মীরা। পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিয়ে লাঠিচার্জ করে। এরপর প্রতিবাদে বাসন্তী হাইওয়ের ঘটকপুকুর চৌমাথা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আইএসএফ কর্মীরা। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছেন আইএসএফ কর্মীরা। প্রতিবাদে রাস্তায় বসে আরাবুল ইসলাম ও তাঁর ছেলে হাকিমুল ইসলামও। আরাবুল ইসলাম অভিযোগ তোলেন, তাঁকে প্রচারে বাধা দিচ্ছে শওকত বাহিনী।
এদিকে এই ঘটনা প্রসঙ্গে আরাবুল ইসলাম বলেন, 'ওরা ওখানে ভোট করতে দেয় না। যাঁরাই প্রার্থী হয়, তাঁদের ওপর হামলা চালায়। নেতৃত্বের ওপর হামলা চালায়। আমি এতদিন বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আমার ওপরেই যখন হামলা হল, প্রমাণ পেলাম। আমাকে মেরে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। সবার হাতে মেশিন ছিল। তলোয়ার ছিল।' এদিকে এই নিয়ে ক্যানিং পূর্বের বিদায়ী বিধায়ক শওকত মোল্লা বলেন, 'আরাবুল যে নোংরা খেলা ওখানে খেলতে চাইছে, এর পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে। তিন-চার জন লোককে মারধর করেছে র্যালির নাম করে। নিন্দাজনক ঘটনা।'
