Kolkata Bike Helmet Checking: হেলমেট না পরায় আড়াই দিনে ৩৩০২ মামলা কলকাতায়, শহরের কোথায় ক'জনকে ধরল পুলিশ?

Kolkata Bike Helmet Checking: হেলমেট না পরায় আড়াই দিনে ৩৩০২ মামলা কলকাতায়, শহরের কোথায় ক'জনকে ধরল পুলিশ?
Kolkata Bike Helmet: হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোর বিরুদ্ধে আরও কড়া অবস্থান নিল কলকাতা পুলিশ। নতুন সরকারের নির্দেশ মেনে গত দু’দিন ধরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছে। সেই অভিযানে সোমবার ও মঙ্গলবার মিলিয়ে মোট ২ হাজার ৬৬১টি মামলা দায়ের করেছে কলকাতা পুলিশ। এবং বুধবার বিকেল পর্যন্ত সেই সংখ্যাটা বেড়ে ৩৩০২-তে পৌঁছেছে। হেলমেট না পরে বাইক চালানো অভিযোগেই এই মামলাগুলি করা হয়েছে।
লালবাজার সংলগ্ন হেডকোয়ার্টার ট্রাফিক গার্ড এলাকায় মামলার সংখ্যা ৩৭২। এছাড়া মেটিয়াবুরুজে ২৪৩টি মামলা, জোড়াবাগানে ২২৬টি, টালিগঞ্জ এলাকায় ২১৪টি, শ্যামবাজারে ১৫৪টি, হাওড়া ব্রিজে ১১৯টি মামলা হয়। পার্ক সার্কাস, রাজাবাজার, এন্টালি, শ্যামবাজার ও গড়িয়াহাটের মতো গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে রাত পর্যন্ত তল্লাশি চলছে। এদিকে ভাঙড় ও কসবা এলাকায় সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয়েছে নাকা চেকিং। পুলিশের হিসেব মতো, শহরে প্রায় ৪০ শতাংশ চালকই বিগত সরকারের আমলে হেলমেট পরতেন না।
রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নবান্নের তরফে জারি হওয়া নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, বাইক চালকদের হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে কড়া নজরদারি চালাতে হবে। সেই অনুযায়ী ট্র্যাফিক বিভাগ এবং বিভিন্ন থানাকে যৌথভাবে অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এডিজি ট্র্যাফিককে নিয়মিত রিপোর্ট সংগ্রহের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে।
কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল, বহু বাইক আরোহী নিয়ম না মেনে হেলমেট ছাড়াই ব্যস্ত রাস্তায় বাইক চালান। বিশেষ করে রাতের দিকে একাধিক জায়গায় দ্রুতগতিতে বাইক চালানোর প্রবণতা চোখে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের বেপরোয়া বাইক চালানোর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বলেও অভিযোগ ছিল। এবার সেই পরিস্থিতি বদলাতে সক্রিয় হয়েছে পুলিশ প্রশাসন।
পুলিশ সূত্রে খবর, শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও রাস্তায় দিনভর নজরদারি চালানো হচ্ছে। নিয়ম ভাঙলেই সঙ্গে সঙ্গে মামলা করা হচ্ছে। প্রশাসনের বক্তব্য, শুধু আইন প্রয়োগ নয়, পথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। ট্র্যাফিক আধিকারিকদের মতে, দুর্ঘটনার সময়ে একটি হেলমেট চালকের প্রাণ বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাই সচেতনতার পাশাপাশি কঠোর নজরদারির পথেই হাঁটছে কলকাতা পুলিশ।
