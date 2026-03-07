Kolkata Gold & Silver Price on 7th March: যুদ্ধের আবহে টানা তৃতীয়দিন সোনার দাম কমল, আজ কলকাতায় কততে বিকোচ্ছে হলুদ ধাতু?

Kolkata Gold & Silver Price on 7th March: যুদ্ধের আবহে টানা তৃতীয়দিন সোনার দাম কমল, আজ কলকাতায় কততে বিকোচ্ছে হলুদ ধাতু?
যুদ্ধের আবহে আবারও সোনার দাম কমল কলকাতায়। এরই সঙ্গে আজ রুপোর দাম কিছুটা বেড়েছে। এই নিয়ে লাগাতার তৃতীয়দিন সোনার দাম কমল। গত একসপ্তাহে ৪ দিন বেড়েছিল সোনার দাম, এদিকে হলুদ ধাতুর দাম ৩ দিন কমেছে এর মধ্যে। গতকালকের তুলনায় আজ দোকানগুলিতে ২২ ক্যারেট গয়নার হলমার্ক সোনার দাম কমেছে ১০ গ্রামে ৮০০ টাকা।
রিপোর্ট অনুযায়ী, জিএসটি এবং টিসিএস বাদে কলকাতায় ২৪ ক্যারেট খুচরো পাকা সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১৬০৩৫ টাকা। প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট পাকা সোনা বাটের দাম আজ ১৬০৩৫০ টাকা। অপরদিকে জিএসটি এবং টিসিএস বাদে আজ কলকাতায় ২৪ ক্যারেট পাকা সোনার বাটের দাম প্রতি গ্রামে ১৫৯৫৫ টাকা। প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট পাকা সোনার দাম আজ ১৫৯৫৫০ টাকা। গতকালকের তুলনায় আজ কলকাতার দোকানগুলিতে খুচরো পাকা সোনার দাম কমেছে ১০ গ্রামে ৮০০ টাকা করে।
এদিকে জিএসটি এবং টিসিএস বাদে আজ কলকাতায় ২২ ক্যারেট গয়নার হলমার্ক সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১৫২৪০ টাকা। প্রতি ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট গয়নার হলমার্ক সোনার দাম আজ ১৫২৪০০ টাকা। গতকালকের তুলনায় আজ দোকানগুলিতে ২২ ক্যারেট গয়নার হলমার্ক সোনার দাম কমেছে ১০ গ্রামে ৮০০ টাকা। এর আগে গত ৬ মার্চ কলকাতায় ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট গয়নার হলমার্ক সোনার দাম ছিল ১৫৩২০০ টাকা। এদিকে সেদিন ১ গ্রাম ২২ ক্যারেট গয়নার হলমার্ক সোনার দাম ছিল ১৫৩২০ টাকা।
এর আগে গত ৩ মার্চ ২২ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১৬০৬০০ টাকা। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২২ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১৫১০০০ টাকা। ১ এবং ২ মার্চ কলকাতায় ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট গয়নার হলমার্ক সোনার দাম ছিল ১৬১২৫০ টাকা। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২২ ক্যারেট হলমার্ক সোনার ১০ গ্রামের দাম ছিল ১৫২৩০০ টাকা। ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় গয়নার হলমার্ক সোনার ১০ গ্রামের দাম ছিল ১৫১৩০০ টাকা। ২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় গয়নার হলমার্ক সোনার ১০ গ্রামের দাম ছিল ১৫২৮৫০ টাকা। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২২ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১৫২৪০০ টাকা। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২২ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১৫১০০০ টাকা।
এদিকে আজ কলকাতায় প্রতি কেজি রুপোর বাট বিকোচ্ছে ২৬৫৮০০ টাকায়। এদিকে প্রতি কেজি খুচরো রুপো বিকোচ্ছে ২৬৫৯০০ টাকায়। আজ কলকাতার দোকানগুলিতে রুপোর দাম কমেছে কেজিতে ২৪৫০ টাকা করে। এর আগে গত ৫ মার্চ কলকাতায় প্রতি কেজি রুপোর বাটের দাম ছিল ২৬৩৪৫০ টাকা। আর সেদিন কলকাতায় খুচরো রুপোর দাম ছিল ২৬৩৪৫ টাকা।
এর আগে ৩ মার্চ কলকাতায় প্রতি কেজি খুচরো রুপোর দাম ছিল ২৯২২৫০ টাকা। গত ১ মার্চ প্রতি কেজি খুচরো রুপোর দাম ছিল ২৯২৭০০ টাকা। ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় প্রতি কেজি খুচরো রুপোর দাম ছিল ২৬৮৮০০ টাকা। ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রতি কেজি খুচরো রুপোর দাম ছিল ২৬২৯৫০ টাকা। ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রতি কেজি খুচরো রুপোর দাম ছিল ২৭০৩০০ টাকা। ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রতি কেজি খুচরো রুপোর দাম ছিল ২৬৬৮৫০ টাকা। ২৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় প্রতি কেজি খুচরো রুপোর দাম ছিল ২৬৫৪০০ টাকা।