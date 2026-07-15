Kolkata Gold & Silver Price Today: সোনার দামে লাফ! কলকাতায় ২২ ক্যারেটের ১০ গ্রামের গয়না কিনতে কত টাকা লাগবে?

Kolkata Gold & Silver Price Today: সোনার দামে লাফ! কলকাতায় ২২ ক্যারেটের ১০ গ্রামের গয়না কিনতে কত টাকা লাগবে?
২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১৩,১৬০ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ৭০ টাকা বেশি। অন্যদিকে ১৮ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১০,৭৬৭ টাকায় পৌঁছেছে। এই শ্রেণির সোনার দামও ৫৭ টাকা বেড়েছে। অর্থাৎ তিন ধরনের সোনাতেই এদিন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে।
Kolkata Gold & Silver Price Today: ১৫ জুলাই কলকাতার সোনা ও রুপোর বাজারে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেল। আন্তর্জাতিক বাজারে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, ডলারের দামের ওঠানামা এবং বিনিয়োগকারীদের চাহিদার প্রভাবে মূল্যবান ধাতুর দামে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কলকাতার বাজারে এদিন ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১৪,৩৫৭ টাকা। আগের দিনের তুলনায় দাম বেড়েছে ৭৭ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১৩,১৬০ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ৭০ টাকা বেশি। অন্যদিকে ১৮ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১০,৭৬৭ টাকায় পৌঁছেছে। এই শ্রেণির সোনার দামও ৫৭ টাকা বেড়েছে। অর্থাৎ তিন ধরনের সোনাতেই এদিন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে।
গয়না তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ২২ ক্যারেট সোনা। ফলে এই দামের বৃদ্ধি সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে গয়না কিনতে যাওয়া ক্রেতাদের উপর। শুধু সোনার মূল দামই নয়, এর সঙ্গে যোগ হয় মেকিং চার্জ এবং ৩ শতাংশ জিএসটি। ফলে চূড়ান্ত মূল্য আরও অনেকটা বেড়ে যায়।
উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার গয়না। এদিন ১০ গ্রামের মূল সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১,৩১,৬০০ টাকা। যদি ১২ শতাংশ মেকিং চার্জ ধরা হয়, তাহলে মেকিং চার্জ হবে ১৫,৭৯২ টাকা। এর সঙ্গে ৩ শতাংশ জিএসটি যোগ হলে করের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৪২২ টাকা। সব মিলিয়ে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার গয়নার মোট মূল্য দাঁড়াচ্ছে ১,৫১,৮১৪ টাকা।
রুপোর বাজারেও দাম স্থির রয়েছে তুলনামূলক উচ্চ স্তরে। কলকাতায় এদিন প্রতি গ্রাম রুপোর দাম ২৩৫ টাকা। প্রতি কিলোগ্রাম রুপোর দাম ২,৩৫,০০০ টাকা। ১০ গ্রাম রুপো কিনতে গেলে মূল দাম হবে ২,৩৫০ টাকা। এর সঙ্গে ১২ শতাংশ মেকিং চার্জ হিসেবে যোগ হবে ২৮২ টাকা এবং ৩ শতাংশ জিএসটি হবে ৭৯ টাকা। ফলে ১০ গ্রাম রুপোর গয়নার মোট মূল্য দাঁড়াবে ২,৭১১ টাকা।
বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং বৈশ্বিক বাজারে নিরাপদ বিনিয়োগের চাহিদা সোনা ও রুপোর দামে প্রভাব ফেলছে। একইসঙ্গে ডলার-রুপির বিনিময় হার এবং আন্তর্জাতিক বুলিয়ন বাজারের গতিবিধিও দেশের বাজারে মূল্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।
তবে ক্রেতাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বিভিন্ন গয়নার দোকানে মেকিং চার্জ এবং অন্যান্য পরিষেবা বাবদ অতিরিক্ত খরচ আলাদা হতে পারে। তাই সোনা বা রুপো কেনার আগে একাধিক প্রতিষ্ঠানের দাম তুলনা করে দেখা এবং হলমার্কযুক্ত গয়না কেনাই সবচেয়ে নিরাপদ সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More