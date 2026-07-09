Kolkata Gold & Silver Price Today: রুপো কমলেও সোনার দামে ঊর্ধ্বমুখী, কলকাতায় আজ ১৮ ও ২২ ক্যারেট হলুদ ধাতুর দাম কত?

কলকাতার বাজারে আজ ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১৪,৩২৪ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ১১ টাকা বেশি। ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১৩,১৩০ টাকা, বেড়েছে ১০ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনার দামও বৃদ্ধি পেয়েছে ৮ টাকা, ফলে প্রতি গ্রামে দাম দাঁড়িয়েছে ১০,৭৪৩ টাকা।
৯ জুলাই কলকাতার সোনা ও রুপোর বাজারে মিশ্র ছবি দেখা গেল। শহরে সোনার দামে সামান্য বৃদ্ধি হলেও রুপোর দামে কিছুটা পতন হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা এবং অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামার প্রভাব মূল্যবান ধাতুর বাজারেও পড়ছে।
কলকাতার বাজারে আজ ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১৪,৩২৪ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ১১ টাকা বেশি। ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১৩,১৩০ টাকা, বেড়েছে ১০ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনার দামও বৃদ্ধি পেয়েছে ৮ টাকা, ফলে প্রতি গ্রামে দাম দাঁড়িয়েছে ১০,৭৪৩ টাকা।
যাঁরা গয়না কেনার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের জন্য একটি হিসাবও জানা জরুরি। ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনা কিনতে গেলে সোনার মূল দাম দাঁড়াচ্ছে ১,৩১,৩০০ টাকা। এর সঙ্গে ১২ শতাংশ মেকিং চার্জ হিসেবে যোগ হচ্ছে ১৫,৭৫৬ টাকা এবং ৩ শতাংশ জিএসটি বাবদ ৪,৪১২ টাকা। সব মিলিয়ে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার গয়না কিনতে মোট খরচ হবে ১,৫১,৪৬৮ টাকা।
অন্যদিকে রুপোর বাজারে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে। আজ কলকাতায় প্রতি গ্রাম রুপোর দাম ২৩৫ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ১০ টাকা কম। প্রতি কেজি রুপোর দাম রয়েছে ২,৩৫,০০০ টাকা, এটিও ১০,০০০ টাকা কমেছে। ১০ গ্রাম রুপো কিনতে মূল দাম পড়ছে ২,৩৫০ টাকা। এর সঙ্গে ১২ শতাংশ মেকিং চার্জ ২৮২ টাকা এবং ৩ শতাংশ জিএসটি ৭৯ টাকা যোগ হলে মোট খরচ দাঁড়াচ্ছে ২,৭১১ টাকা।
বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এখনও অস্থির। ইরান-আমেরিকা সংঘাত, অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামা, মার্কিন সুদের হার নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং বিশ্ববাজারে বিনিয়োগকারীদের মনোভাব—সবকিছুর প্রভাব সোনা ও রুপোর দামের উপর পড়ছে। ফলে আগামী কয়েকদিনেও এই দুই মূল্যবান ধাতুর দামে ওঠানামা অব্যাহত থাকতে পারে।
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা:
সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।
ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা:
ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More