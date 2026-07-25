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    Kolkata Gold Price Today on 25th July: কলকাতায় সোনার দামে শনির দশা, ২২ ও ১৮ ক্যারেটে কত করে বাড়ল দাম?

    গতকালের তুলনায় ২৪ ক্যারেট, ২২ ক্যারেট এবং ১৮ ক্যারেট—তিন ধরনের সোনারই মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দামের পরিবর্তন, ডলারের বিনিময় হার এবং বিশ্বজুড়ে চলা বিভিন্ন ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবেই এই মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা।

    Published on: Jul 25, 2026, 10:16:25 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    Kolkata Gold Price Today on 25th July: আজ, ২৫ জুলাই ২০২৬, কলকাতার সোনা বাজারে ফের দাম বেড়েছে। গতকালের তুলনায় ২৪ ক্যারেট, ২২ ক্যারেট এবং ১৮ ক্যারেট—তিন ধরনের সোনারই মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দামের পরিবর্তন, ডলারের বিনিময় হার এবং বিশ্বজুড়ে চলা বিভিন্ন ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবেই এই মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা।

    গতকালের তুলনায় ২৪ ক্যারেট, ২২ ক্যারেট এবং ১৮ ক্যারেট—তিন ধরনের সোনারই মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। (REUTERS)
    গতকালের তুলনায় ২৪ ক্যারেট, ২২ ক্যারেট এবং ১৮ ক্যারেট—তিন ধরনের সোনারই মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। (REUTERS)

    আজকের বাজারদর অনুযায়ী, কলকাতায় ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১৪,৪৯৩ টাকা। গতকালের তুলনায় প্রতি গ্রামে দাম বেড়েছে ৬০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১৩,২৮৫ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ৫৫ টাকা বেশি। অন্যদিকে ১৮ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১০,৮৭০ টাকা। এই শ্রেণির সোনার দামও একদিনে ৪৫ টাকা বেড়েছে।

    তবে এই দাম শুধুমাত্র সোনার মূল মূল্য। গয়না কিনতে গেলে এর সঙ্গে মেকিং চার্জ এবং ৩ শতাংশ জিএসটি যোগ হয়। ফলে দোকানভেদে গয়নার চূড়ান্ত দাম কিছুটা বেশি হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি কেউ আজ ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার গয়না কিনতে চান, তাহলে সোনার মূল দাম হবে ১,৩২,৮৫০ টাকা। এর সঙ্গে যদি ১২ শতাংশ মেকিং চার্জ ধরা হয়, তাহলে যোগ হবে ১৫,৯৪২ টাকা। এরপর ৩ শতাংশ জিএসটি হিসেবে দিতে হবে ৪,৪৬৪ টাকা। সব মিলিয়ে মোট খরচ দাঁড়াবে ১,৫৩,২৫৬ টাকা।

    শুধু সোনা নয়, আজ রুপোর দামেও বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। কলকাতায় প্রতি গ্রাম রুপোর দাম বেড়ে হয়েছে ২৪০ টাকা, যা গতকালের তুলনায় ৫ টাকা বেশি। প্রতি কেজি রুপোর দাম এখন ২,৪০,০০০ টাকা। একদিনে কেজি প্রতি দাম বেড়েছে ৫,০০০ টাকা।

    যদি কেউ ১০ গ্রাম রুপোর গয়না কেনেন, তাহলে রুপোর মূল দাম হবে ২,৪০০ টাকা। এর সঙ্গে ১২ শতাংশ মেকিং চার্জ এবং ৩ শতাংশ জিএসটি যোগ করলে মোট খরচ হবে ২,৭৬৯ টাকা।

    বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা ও রুপোর দামের ওঠানামা, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি, মার্কিন ডলারের শক্তিশালী অবস্থান এবং বিশ্ব অর্থনীতির অনিশ্চয়তার কারণে দেশীয় বাজারেও মূল্য পরিবর্তন হচ্ছে। এছাড়া উৎসবের মরসুম এবং বিয়ের মরসুম এগিয়ে আসায় সোনার চাহিদাও ধীরে ধীরে বাড়ছে, যার প্রভাব বাজারদরে পড়ছে।

    বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও অনেকেই এখনও সোনাকে নিরাপদ সম্পদ হিসেবে মনে করেন। শেয়ার বাজারে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে অনেক বিনিয়োগকারী সোনার দিকে ঝুঁকেন। সেই কারণেও আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম বাড়লে তার প্রভাব ভারতের বাজারেও পড়ে।

    বাজার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, যাঁরা গয়না কেনার পরিকল্পনা করছেন, তাঁরা কেনার আগে একাধিক জুয়েলারি দোকানের দাম, মেকিং চার্জ এবং অন্যান্য খরচ ভালোভাবে যাচাই করে নিন। কারণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মেকিং চার্জের হার আলাদা হতে পারে। এছাড়া হলমার্কযুক্ত সোনা কেনা এবং বিল সংগ্রহ করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

    আজকের বাজারদর অনুযায়ী, কলকাতায় ২৪ ক্যারেট সোনা প্রতি গ্রাম ১৪,৪৯৩ টাকা, ২২ ক্যারেট ১৩,২৮৫ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট ১০,৮৭০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে প্রতি গ্রাম রুপোর দাম ২৪০ টাকা এবং প্রতি কেজির দাম ২,৪০,০০০ টাকা। সোনা বা রুপো কেনার আগে দিনের সর্বশেষ বাজারদর জেনে নেওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Kolkata Gold Price Today On 25th July: কলকাতায় সোনার দামে শনির দশা, ২২ ও ১৮ ক্যারেটে কত করে বাড়ল দাম?
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