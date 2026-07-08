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    Kolkata Gold-Silver Price on 8th July: কলকাতায় সোনা-রুপোর দামে পতন, গয়না কেনার আগে জানুন ১৮ ও ২২ ক্যারেট সোনার দর

    বাজারদর অনুযায়ী, কলকাতায় ২৪ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রামের দাম দাঁড়িয়েছে ১৪,৪৪৯ টাকা। আগের দিনের তুলনায় এই দাম ৭৭ টাকা কমেছে। ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রামের দাম হয়েছে ১৩,২৪৫ টাকা, যা কমেছে ৭০ টাকা। অন্যদিকে ১৮ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রামের দাম হয়েছে ১০,৮৩৭ টাকা। 

    Updated on: Jul 8, 2026, 10:25:07 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    Kolkata Gold-Silver Price on 8th July: কলকাতার সোনা ও রুপোর বাজারে বুধবার কিছুটা স্বস্তির ছবি দেখা গেল। মূল্যবান এই দুই ধাতুর দামেই পতন হয়েছে। বিশেষ করে সোনার তিনটি জনপ্রিয় বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রেই প্রতি গ্রামে দাম কমেছে, ফলে গয়না কেনার পরিকল্পনা করা ক্রেতাদের জন্য এটি ইতিবাচক খবর। একই সঙ্গে রুপোর দামও স্থিতিশীল রয়েছে, যা বিনিয়োগকারী এবং সাধারণ ক্রেতা—উভয়ের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ।

    কলকাতার সোনা ও রুপোর বাজারে বুধবার কিছুটা স্বস্তির ছবি দেখা গেল। (REUTERS)
    কলকাতার সোনা ও রুপোর বাজারে বুধবার কিছুটা স্বস্তির ছবি দেখা গেল। (REUTERS)

    বাজারদর অনুযায়ী, কলকাতায় ২৪ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রামের দাম দাঁড়িয়েছে ১৪,৪৪৯ টাকা। আগের দিনের তুলনায় এই দাম ৭৭ টাকা কমেছে। ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রামের দাম হয়েছে ১৩,২৪৫ টাকা, যা কমেছে ৭০ টাকা। অন্যদিকে ১৮ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রামের দাম হয়েছে ১০,৮৩৭ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনার দামও আগের দিনের তুলনায় ৫৭ টাকা কমেছে।

    ভারতে গয়না তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ২২ ক্যারেট সোনা। ফলে এই শ্রেণির দামের পরিবর্তন সাধারণ ক্রেতাদের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। যারা বিয়ে, উৎসব বা অন্য কোনও বিশেষ উপলক্ষকে সামনে রেখে সোনা কেনার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের জন্য এই মূল্যহ্রাস কিছুটা স্বস্তির খবর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কলকাতায় ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার মূল দাম বর্তমানে ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৪৫০ টাকা। এর সঙ্গে যদি ১২ শতাংশ মেকিং চার্জ এবং ৩ শতাংশ জিএসটি যোগ করা হয়, তাহলে মোট খরচ দাঁড়ায় প্রায় ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৭৯৪ টাকা। অর্থাৎ গয়না কেনার সময় শুধু সোনার দাম নয়, মেকিং চার্জ এবং করের বিষয়টিও ক্রেতাদের মাথায় রাখতে হবে।

    অন্যদিকে রুপোর বাজারেও স্থিতিশীল পরিস্থিতি বজায় রয়েছে। কলকাতায় প্রতি গ্রাম রুপোর দাম রয়েছে ২৪৫ টাকা। সেই হিসেবে প্রতি কিলোগ্রাম রুপোর দাম দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। যদিও এদিন রুপোর দামে কোনও পরিবর্তনের উল্লেখ নেই, তবু বাজারে এই ধাতুর মূল্য এখনও উচ্চ পর্যায়েই রয়েছে। ১০ গ্রাম রুপো দিয়ে কোনও অলঙ্কার তৈরি করতে গেলে মূল ধাতুর দাম হবে ২ হাজার ৪৫০ টাকা। এর সঙ্গে ১২ শতাংশ মেকিং চার্জ এবং ৩ শতাংশ জিএসটি যোগ করলে মোট খরচ দাঁড়াবে প্রায় ২ হাজার ৮২৬ টাকা।

    বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা ও রুপোর দামের ওঠানামা, মার্কিন ডলারের বিনিময় হার, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির সুদের নীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব সরাসরি দেশের বাজারেও পড়ে। সেই কারণেই প্রতিদিনই মূল্যবান ধাতুর দামে পরিবর্তন দেখা যায়। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, সাম্প্রতিক মূল্যহ্রাসের ফলে স্বল্পমেয়াদে গয়নার বাজারে ক্রেতাদের আগ্রহ কিছুটা বাড়তে পারে। তবে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাজারের গতিপ্রকৃতি এবং দেশীয় চাহিদার উপর নির্ভর করবে সোনা ও রুপোর দামের পরবর্তী গতিবিধি।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Kolkata Gold-Silver Price On 8th July: কলকাতায় সোনা-রুপোর দামে পতন, গয়না কেনার আগে জানুন ১৮ ও ২২ ক্যারেট সোনার দর
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