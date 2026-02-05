Kolkata International Sports Film Festival: পাকিস্তানিদের নিয়ে সিনেমা দেখানো হল কলকাতার নন্দনে, আছে আরও আকর্ষণীয় ফিল্ম

Edit Profile
    Kolkata International Sports Film Festival: পাকিস্তানিদের নিয়ে সিনেমা দেখানো হল কলকাতার নন্দনে, আছে আরও আকর্ষণীয় ফিল্ম

    কলকাতায় চতুর্থ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসব প্রদর্শিত হল পাকিস্তানিদের উপরে নির্মিত স্পোর্টস ফিল্ম। ইমরান কামার জামান পরিচালিত ১৪ মিনিটের স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্যচিত্র-কল্পকাহিনী ‘আফটার টিম লাডু’ (২০২৪) উৎসবের অংশ হিসেবে প্রদর্শিত হয়।

    Published on: Feb 05, 2026 5:25 PM IST
    By Ayan Das
    কলকাতায় চতুর্থ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসব প্রদর্শিত হল পাকিস্তানিদের উপরে নির্মিত স্পোর্টস ফিল্ম। ইমরান কামার জামান পরিচালিত ১৪ মিনিটের স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্যচিত্র-কল্পকাহিনী ‘আফটার টিম লাডু’ (২০২৪) উৎসবের অংশ হিসেবে প্রদর্শিত হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আসা শরণার্থী শিশুদের জীবনে খেলাধুলো কীভাবে প্রভাব ফেলে, তা এই সিনেমায় ফুটে উঠেছে। কলকাতায় চতুর্থ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসবের অংশ হিসেবে নন্দনে সেই সিনেমা প্রদর্শিত হয়েছে। তবে সিনেমাটি তৈরি করা হয়েছে আমেরিকায়। গল্পের কাহিনী অনুযায়ী, ওই শরণার্থী শিশুরা আমেরিকায় গিয়ে কীভাবে নিজেদের জীবন গড়ে তোলে, তা দেখানো হয়েছে।

    কলকাতায় প্রদর্শিত হল ‘আফটার টিম লাডু’।

    তাছাড়াও এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হল ক্রোয়েশীয় স্পোর্টস ফিল্ম ‘টোভা’। যুগোস্লাভিয়ার টেবিল টেনিস কিংবদন্তি আন্তুন টোভা স্টিপানসিচের জীবনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর উত্থান এবং পেশাদার সাফল্যের পথে তাঁর সংগ্রামের কাহিনী তুলে ধরেছে।

    উল্লেখ্য, চতুর্থ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসব বিভিন্ন দেশের বৈচিত্র্যময় চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে ক্রীড়া উৎকর্ষকে উদযাপন করার পাশাপাশি অধ্যবসায়, আত্মপরিচয় এবং আশার গল্পগুলোকে তুলে ধরছে। আয়োজক কমিটির সম্পাদক রঙ্গন মজুমদার তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বলেন, কলকাতা ক্রীড়াপ্রেমীদের শহর, যেখানে আমরা বিশেষ করে তরুণ শিক্ষার্থী এবং প্রবীণ নাগরিকদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। সমাজ ও ক্রীড়া জগতের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করা আমাদের জন্য এক বিশাল সুযোগ।'

    নন্দন ৩-এ আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ও কোচ সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, দমন ও দিউ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার থমাস এবং ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন ম্যানেজার বিশ্বরূপ দে।

