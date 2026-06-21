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    Kolkata International Yoga Day: রেড রোডে ৩৫০০০ মানুষের যোগ মহাসমাবেশ, কলকাতা জুড়ে যোগাভ্যাসে প্রায় ১০ লাখ

    প্রায় ৩৫ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল দেশের অন্যতম বৃহত্তম যোগ সমাবেশ। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভোরেই রেড রোডে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর উপস্থিতিকে ঘিরে উৎসবের আবহ তৈরি হয় গোটা চত্বরে। ঢাকের বাদ্য, ছৌ নৃত্য এবং বাংলার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানো হয়।

    Published on: Jun 21, 2026 7:53 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের ১২তম বর্ষে শনিবার কলকাতার রেড রোড সাক্ষী থাকল এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের। প্রায় ৩৫ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল দেশের অন্যতম বৃহত্তম যোগ সমাবেশ। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভোরেই রেড রোডে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর উপস্থিতিকে ঘিরে উৎসবের আবহ তৈরি হয় গোটা চত্বরে। ঢাকের বাদ্য, ছৌ নৃত্য এবং বাংলার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানো হয়।

    রেড রোডে প্রায় ৩৫ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল দেশের অন্যতম বৃহত্তম যোগ সমাবেশ।
    রেড রোডে প্রায় ৩৫ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল দেশের অন্যতম বৃহত্তম যোগ সমাবেশ।

    ভোর থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ রেড রোডে এসে জড়ো হতে শুরু করেন। যুবক-যুবতী থেকে প্রবীণ নাগরিক, স্কুল-কলেজের পড়ুয়া থেকে যোগ প্রশিক্ষক— সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের উপস্থিতিতে কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয় রেড রোড। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাভ্যাসে অংশ নেন। একইসঙ্গে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত পৃথক যোগ কর্মসূচিগুলিতেও ব্যাপক সাড়া দেখা যায়। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, শহরজুড়ে আয়োজিত বিভিন্ন যোগ সেশনে মোট প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ অংশ নিতে পারেন।

    অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যোগের বিশ্বজনীন গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, '২১ জুন এখন শুধু বছরের দীর্ঘতম দিন নয়, এটি বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের ঐক্য, সুস্বাস্থ্য ও শান্তির প্রতীক।' তাঁর বক্তব্যে বিশেষ গুরুত্ব পায় বাংলার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং শ্রী অরবিন্দের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলার মাটি যুগে যুগে মানবকল্যাণ ও আত্মজাগরণের বার্তা দিয়েছে।

    বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ টেনে মোদী বলেন, বিবেকানন্দ মানুষের শরীর, মন ও আত্মার সামগ্রিক বিকাশের যে দর্শন তুলে ধরেছিলেন, যোগ তারই অন্যতম ভিত্তি। শিকাগোর ধর্ম মহাসভা থেকে যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বার্তা তিনি দিয়েছিলেন, আজ যোগ সেই বার্তাকে আরও বিস্তৃত পরিসরে বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'যোগ মানুষকে যুক্ত করে, বিভাজন নয়— ঐক্যের পথ দেখায়।'

    এর আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, যোগ বাংলার বহু প্রাচীন সংস্কৃতির অংশ। স্বামী বিবেকানন্দও যোগ ও আত্মশক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে বহু আগেই বিশ্বকে পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি জানান, এবারের যোগ দিবস উপলক্ষে লক্ষাধিক মানুষ নাম নথিভুক্ত করেছেন।

    ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের সূচনার পর এই প্রথম কলকাতা জাতীয় স্তরের প্রধান অনুষ্ঠানের আয়োজক হল। আর সেই মঞ্চে ৩৫ হাজার মানুষের একসঙ্গে যোগাভ্যাস শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং বাংলার সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের এক শক্তিশালী প্রকাশ হিসেবেই ধরা দিল। প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপস্থিতি সেই গুরুত্বকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Kolkata International Yoga Day: রেড রোডে ৩৫০০০ মানুষের যোগ মহাসমাবেশ, কলকাতা জুড়ে যোগাভ্যাসে প্রায় ১০ লাখ
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