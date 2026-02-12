Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    WB Weather Forecast till 18th February: ৮১ দিন পরে ‘সবথেকে গরম’ পড়ার পরই কমল কলকাতার তাপমাত্রা, ঠান্ডা বাড়বে বাংলায়?

    ৮১ দিন পরে ‘সবথেকে গরম’ পড়ার পরই কমল কলকাতার তাপমাত্রা। প্রায় তিন মাস পরে কলকাতার তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। সেখান থেকে বৃহস্পতিবার কিছুটা কমল মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া কেমন থাকবে?

    Published on: Feb 12, 2026 6:20 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    প্রায় তিন মাস পরে কলকাতার তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। সেখান থেকে বৃহস্পতিবার কিছুটা কমল মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। শেষবার কলকাতার দিনের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রির গণ্ডি ছুঁয়েছিল ২০২৫ সালের ২০ নভেম্বর। ২০২৬ সালে এখনও পর্যন্ত সেই গণ্ডি পার না হলেও বুধবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল ২৯.২ ডিগ্রিতে। যা গত বছরের ২২ নভেম্বরের পরে সর্বোচ্চ ছিল। ৮১ দিন পরে ‘সবথেকে গরমের’ সাক্ষী থাকার পরে বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কিছুটা কমে ঠেকেছে ২৮.৮ ডিগ্রিতে। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.১ ডিগ্রি কম। আর বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (রাতের তাপমাত্রা) ছিল ১৬.৯ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৮ ডিগ্রি কম।

    ৮১ দিন পরে ‘সবথেকে গরম’ পড়ার পরই কমল কলকাতার তাপমাত্রা। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে রয়টার্স)
    ৮১ দিন পরে ‘সবথেকে গরম’ পড়ার পরই কমল কলকাতার তাপমাত্রা। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে রয়টার্স)

    কলকাতার তাপমাত্রা কীরকম স্তরে থাকবে?

    আবহবিদরা জানিয়েছেন, আগামী এক সপ্তাহে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মোটামুটি ২৮ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৬ ডিগ্রি থেকে ১৮ ডিগ্রির মধ্যে। তাপমাত্রা মোটামুটি স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের আশপাশে থাকবে।

    উত্তুরে হাওয়ায় জোর নেই, জানাচ্ছেন আবহবিদরা

    বিশেষজ্ঞদের মতে, আসলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের উপরে থাকা পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সরে গেলেও নতুন করে পারদ পতনের সম্ভাবনা কার্যত নেই। কারণ এখন উত্তুরে হাওয়ার মধ্যে সেই ঠান্ডা ভাব নেই। দিনের দৈর্ঘ্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাপমাত্রা কমানোর মতো শক্তি নেই এখনকার উত্তুরে হাওয়ার মধ্যে। সেই পরিস্থিতিতে ধীরে-ধীরে দিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। গভীর রাত বা ভোরের দিকে কিছুটা ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব বা মনোরম থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা।

    বাকি পশ্চিমবঙ্গে আবহাওয়া কেমন থাকবে?

    আর সেটা শুধু কলকাতার ক্ষেত্রে নয়, আগামী কয়েকদিন পুরো পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়াই এরকম থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি (বুধবার) পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    সার্বিকভাবে আগামী সাতদিন উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। একইস্তরে থাকবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা। তাছাড়া শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার ভোরের দিকে উত্তরবঙ্গের চারটি জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর) একটি বা দুটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়বে।

    News/Bengal/WB Weather Forecast Till 18th February: ৮১ দিন পরে ‘সবথেকে গরম’ পড়ার পরই কমল কলকাতার তাপমাত্রা, ঠান্ডা বাড়বে বাংলায়?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes