Kolkata Metro Latest Timing: মেট্রোর বিশেষ উদ্যোগ, ভোর ৪টে থেকেই পরিষেবা; বাড়ছে মেট্রোর সংখ্যাও
আন্তর্জাতিক যোগ দিবস এবং NEET-UG পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ২১ জুন, রবিবার বিশেষ পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল। সাধারণত রবিবার মেট্রো পরিষেবা সকাল থেকে শুরু হলেও, ওই দিন ভোর ৪টে থেকেই ব্লু, গ্রিন এবং ইয়েলো লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হবে।
কলকাতা মেট্রো যাত্রীদের জন্য বড় সুখবর। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস এবং NEET-UG পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ২১ জুন, রবিবার বিশেষ পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল। সাধারণত রবিবার মেট্রো পরিষেবা সকাল থেকে শুরু হলেও, ওই দিন ভোর ৪টে থেকেই ব্লু, গ্রিন এবং ইয়েলো লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হবে। পাশাপাশি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে মেট্রোর সংখ্যাও।
মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, একদিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে রেড রোডে অনুষ্ঠিতব্য অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হাজার হাজার মানুষ শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসবেন। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র। অন্যদিকে একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে NEET-UG পরীক্ষা। এই দুই বড় কর্মসূচিকে সামনে রেখেই বাড়তি যাত্রীচাপ সামাল দিতে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
ভোর থেকেই শুরু হবে পরিষেবা
মেট্রো রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিষেবা শুরুর সময় এগিয়ে আনা হলেও শেষ মেট্রোর সময়সূচিতে কোনও পরিবর্তন করা হচ্ছে না। ফলে যাত্রীরা ভোর থেকে অতিরিক্ত পরিষেবার সুবিধা পেলেও রাতের শেষ ট্রেন নির্ধারিত সময়েই চলবে। কর্তৃপক্ষের মতে, ভোরবেলা যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাঁরা বেরোবেন এবং দূরদূরান্ত থেকে পরীক্ষার্থীরা শহরে প্রবেশ করবেন, তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ব্লু লাইনে বাড়ছে ৬০টিরও বেশি মেট্রো
সবচেয়ে বেশি যাত্রী বহনকারী ব্লু লাইনে রবিবার সাধারণত ১৫২টি মেট্রো চলাচল করে। তবে ২১ জুন চলবে মোট ২১৪টি মেট্রো, যার মধ্যে ১০৭টি আপ এবং ১০৭টি ডাউন পরিষেবা। ভোর ৪টে থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত আপ ও ডাউন উভয় দিকেই ১৪ থেকে ১৫ মিনিট অন্তর মেট্রো চলবে।
ব্লু লাইনের প্রথম ট্রেন
দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম – ভোর ৪টে
নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম – ভোর ৪টে
মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম – ভোর ৪টে (বিশেষ পরিষেবা)
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর – ভোর ৪টে
মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর – ভোর ৪টে
নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর – ভোর ৪টে (বিশেষ পরিষেবা)
গ্রিন লাইনে বিশেষ নজর
কলকাতা মেট্রো গ্রিন লাইন-এও পরিষেবা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। সাধারণত রবিবার ১০৮টি মেট্রো চললেও এবার চলবে ১৭৩টি মেট্রো। এর মধ্যে ৮৭টি আপ এবং ৮৬টি ডাউন পরিষেবা থাকবে।
ভোর ৪টে থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ১০ থেকে ১৫ মিনিট অন্তর ট্রেন পাওয়া যাবে। এরপর স্বাভাবিক রবিবারের সময়সূচি কার্যকর হবে।
গ্রিন লাইনের প্রথম ট্রেন
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ – ভোর ৪টে
সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান – ভোর ৪টা ২ মিনিট
ইয়েলো লাইনে অতিরিক্ত মেট্রো
কলকাতা মেট্রো ইয়েলো লাইন-এ রবিবারের স্বাভাবিক ৭৮টি ট্রেনের পরিবর্তে ১১২টি মেট্রো চালানো হবে।
ভোর ৪টা ১৮ মিনিট থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ১৮ থেকে ২০ মিনিট অন্তর ট্রেন পরিষেবা মিলবে। এরপর চালু হবে স্বাভাবিক রবিবারের সময়সূচি।
ইয়েলো লাইনের প্রথম ট্রেন
নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর – ভোর ৪টা ১৮ মিনিট
জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া – ভোর ৪টা ৪০ মিনিট
কোন লাইনে পরিষেবা থাকবে না?
মেট্রো কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়েছে, ২১ জুন কলকাতা মেট্রো পার্পল লাইন এবং কলকাতা মেট্রো অরেঞ্জ লাইন-এ কোনও পরিষেবা চালু থাকবে না।
দ্বৈত চাপে বিশেষ প্রস্তুতি
একদিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের বিশাল কর্মসূচি, অন্যদিকে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা NEET-UG। একই দিনে দুই বড় অনুষ্ঠানের কারণে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার গণপরিবহনের উপর বাড়তি চাপ পড়ার আশঙ্কা ছিল।
সেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। অতিরিক্ত ট্রেন, ভোর থেকে পরিষেবা এবং যাত্রীবান্ধব সময়সূচির মাধ্যমে শহরের পরিবহণ ব্যবস্থাকে সচল রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।
রবিবার ভোর থেকেই হাজার হাজার পরীক্ষার্থী, অভিভাবক, যোগ দিবসের অংশগ্রহণকারী এবং সাধারণ যাত্রী এই বিশেষ পরিষেবার সুবিধা পাবেন বলে মনে করছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। ফলে ২১ জুন কলকাতার গণপরিবহণ ব্যবস্থায় মেট্রোই হতে চলেছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভরসা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More