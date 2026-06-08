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    Kolkata Metro Purple Line Extension: জোকা ছাড়িয়ে আরও ১.৭ কিমি যাবে মেট্রো! ১৪ কিমির লাইন হবে ১৮ কিমি, কতটা ছুটবে?

    Kolkata Metro Purple Line Extension: জোকা মেট্রোকে ডায়মন্ড পার্ক পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার জন্য জমি অধিগ্রহণের গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল। আপাতত জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত 

    Published on: Jun 08, 2026 11:33 PM IST
    By Ayan Das
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    Kolkata Metro Purple Line Extension: কলকাতা মেট্রোর পার্পল লাইন সম্প্রসারণের কাজে আরও গতি এল। জোকা পর্যন্ত আপাতত যে মেট্রো চলছে, সেটাকে আরও এগিয়ে ডায়মন্ড পার্ক (আইআইএম কলকাতা হয়ে) পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জমি অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি জারি করল রেল মন্ত্রক। গত ৪ জুন যে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে জানানো হয়েছে, জোকা, হাঁসুপুকুরিয়ার মতো মৌজায় বেসরকারি জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হচ্ছে। আগামী কয়েক মাসে ৫,৮৭১ বর্গফুটের মতো জমি অধিগ্রহণ করা হবে বলে রেল মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে।

    জোকা মেট্রোকে ডায়মন্ড পার্ক পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার জন্য জমি অধিগ্রহণের গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে Metro Railways)
    জোকা মেট্রোকে ডায়মন্ড পার্ক পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার জন্য জমি অধিগ্রহণের গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে Metro Railways)

    ইডেনের দিকেও যাবে মেট্রো

    এমনিতে আপাতত কলকাতা মেট্রোর পার্পল লাইনে জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত মেট্রো চলছে। মাঝেরহাট পেরিয়ে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রোর বাণিজ্যিক পরিষেবা চালু করার জন্য জোরকদমে কাজ চালানো হচ্ছে। তবে এসপ্ল্যানেডেই থেমে থাকবে না পার্পল লাইনের মেট্রো। এসপ্ল্যানেড ছাড়িয়ে ইডেন গার্ডেন্স পর্যন্ত ১.৬ কিলোমিটার পথ এগিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। আবার জোকার দিকে আরও ১.৭ কিমি এগিয়ে যাবে মেট্রো।

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    কোন কোন এলাকা ছুঁয়ে যাবে পার্পল লাইনের মেট্রো?

    সেই পরিস্থিতিতে ১৪ কিমি জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রোর মোট দৈর্ঘ্য বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ১৮ কিমির মতো। পুরো কাজ শেষ হয়ে গেলে ডায়মন্ড পার্ক থেকে ইডেন গার্ডেন্স মতো ছুটবে মেট্রো। যা ছুঁয়ে যাবে আইআইএম কলকাতা, জোকা, ঠাকুরপুকুর, মাঝেরহাট, খিদিরপুর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, পার্কস্ট্রিট এবং এসপ্ল্যানেডকে। যে এসপ্ল্যানেড স্টেশনকে ‘হাব’ হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে।

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    মেট্রো ‘হাব’ হচ্ছে এসপ্ল্যানেড

    আপাতত এসপ্ল্যানেডে আছে কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইন (দক্ষিণেশ্বর থেকে নিউ গড়িয়া মেট্রো করিডর) এবং গ্রিন লাইন (ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো তথা হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ মেট্রো) স্টেশন। আগামিদিনে পার্পল লাইনের মেট্রো স্টেশনও গড়ে উঠবে এসপ্ল্যানেডে। ফলে মেট্রোর মিলনস্থল হয়ে উঠবে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র। সেইসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর পার্পল লাইন তৈরি হয়ে গেলে ব্যাপক লাভ হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভিতর দিকদার অনেক মানুষের। যাঁরা লম্বা বাস সফর করে প্রতিদিন নিজেদের গন্তব্যে যাতায়াত করেন।

    • Ayan Das
      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

    Home/Bengal/Kolkata Metro Purple Line Extension: জোকা ছাড়িয়ে আরও ১.৭ কিমি যাবে মেট্রো! ১৪ কিমির লাইন হবে ১৮ কিমি, কতটা ছুটবে?
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