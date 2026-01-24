Kolkata Metro Return Ticket: রিটার্ন টিকিট চালু হচ্ছে মেট্রোয়! লোকাল ট্রেনের মতোই মিলবে সুবিধা, হল বড় সিদ্ধান্ত

Kolkata Metro Return Ticket: রিটার্ন টিকিট চালু হচ্ছে মেট্রোয়! লোকাল ট্রেনের মতোই মিলবে সুবিধা, হল বড় সিদ্ধান্ত
কলকাতা মেট্রোয় রিটার্ন টিকিট চালু হচ্ছে লোকাল ট্রেনের মতোই। এতদিন মেট্রোয় রিটার্ন টিকিটের কোনও ব্যাপার ছিল না। ফলে যাওয়ার সময় টিকিট কাটার জন্য একবার লাইনে দাঁড়াতে হত। ফের ফেরার সময় লাইনে দাঁড়াতে হত টিকিট কাটার জন্য। এবার সেই সমস্যা মিটবে।
লোকাল ট্রেনের মতোই রিটার্ন টিকিট চালু করা হচ্ছে কলকাতা মেট্রোয়। সূত্রের খবর, আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে রিটার্ন টিকিট চালু করা হচ্ছে। তাতে সাফল্য মিললে পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে পাতাল রেলের সফরেও রিটার্ন টিকিট চালু করা হবে বলে মেট্রো সূত্রে খবর। বিষয়টি নিয়ে এক মেট্রো আধিকারিক বলেছেন, 'পরীক্ষামূলকভাবে আমরা রিটার্ন টিকিট চালু করেছি। যাত্রীরা টিকিট কাটার পরে এন্ট্রি গেটে স্ক্যান করে যাতায়াত করতে পারবেন। (আর ফিরতি পথে) যাত্রীদের টিকিট কাউন্টারে যেতে হবে না। (যে স্টেশন থেকে ফিরছেন) সেখানকার এন্ট্রি গেটে স্ক্যান করে যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবেন। রিটার্ন জার্নির জন্য যাত্রীদের অবশ্যই টিকিট রাখতে হবে।'
আগের মতো বারবার লাইনে দাঁড়াতে হবে না যাত্রীদের
এতদিন মেট্রোয় রিটার্ন টিকিটের কোনও ব্যাপার ছিল না। যাঁদের স্মার্টকার্ড আছে, তাঁদের আলাদা করে টিকিট কাটতে হয় না। তাঁরা এন্ট্রি গেটে পাঞ্চ করে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করে যান। যাঁদের স্মার্টকার্ড ছিল না, তাঁদের কাউন্টার বা ফোন থেকে টিকিট কাটতে হত। সেটা এন্ট্রি গেটে স্ক্যান করে ঢুকতে হত প্ল্যাটফর্মে। আবার ফেরার সময় নতুন করে টিকিট কাটতে হত। তার জেরে বিশেষত সমস্যা হত সেইসব যাত্রীদের, যাঁরা কাউন্টার থেকে টিকিট কাটতেন। কারণ ফের লাইন দিতে হত। ফলে লাইনটা একটু লম্বা হলেই মেট্রো থেকে নেমে যে ট্রেন বা বাস ধরার কথা থাকত, সেটা ফস্কে যেত।
মেট্রোয় রিটার্ন টিকিটের ফলে কী কী লাভ হবে?
সেই পরিস্থিতিতে এবার মেট্রো কর্তৃপক্ষও রিটার্ন টিকিট চালু করায় বারবার লাইনে দাঁড়ানোর ঝক্কি কমে যাবে। দ্রুত প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করে মেট্রো ধরতে পারবেন যাত্রীরা। কাউন্টারেও টিকিটের ভিড় কমবে বলে আশাবাদী মেট্রো কর্তৃপক্ষ।
কতক্ষণ বৈধ থাকবে মেট্রোর রিটার্ন টিকিট?
আর যে রিটার্ন টিকিটের বিষয়টা লোকাল ট্রেনে আছে। ধরা যাক, কোনও যাত্রী মধ্যমগ্রাম থেকে দমদমে নেমে মেট্রো ধরবেন। এবার তিনি মধ্যমগ্রাম থেকে দমদমের রিটার্ন টিকিট কেটে নিলেন। ফলে মধ্যমগ্রাম থেকে দমদম চলে গেলেন। আবার ফেরার সময় মেট্রো থেকে নেমেই দমদম স্টেশন থেকে মধ্যমগ্রামগামী ট্রেন ধরে নিলেন।
মেট্রোর ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই হচ্ছে। তবে রিটার্ন টিকিট কতক্ষণ বৈধ থাকবে, সে বিষয়ে আপাতত সরকারিভাবে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। সূত্রের খবর, দিনের দিন বৈধ থাকবে। অর্থাৎ ২৪ জানুয়ারি যে রিটার্ন টিকিট থাকবেন, সেটা নিয়ে ২৪ জানুয়ারি যে কোনও সময় ফিরতে পারবেন। কিন্তু ২৫ জানুয়ারি সেই টিকিট বৈধ থাকবে না।
