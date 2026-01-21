Edit Profile
    Kolkata Winter Weather Forecast Update: একদিনেই পারদ চড়ল ১.২ ডিগ্রি! সরস্বতী পুজোর আগেই ‘গরম’ কলকাতায়, ফের ঠান্ডা কবে?

    সরস্বতী পুজোর আগেই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পৌঁছে গেল। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪.২ ডিগ্রি ছিল। আজ সেটা একধাক্কায় ১.২ ডিগ্রি বেড়ে গিয়ে পৌঁছে গেল ১৫ ডিগ্রির ঘরে।

    Published on: Jan 21, 2026 7:31 AM IST
    By Ayan Das
    একধাক্কায় কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছে গেল। মঙ্গলবার যখন মহানগরের পারদ ১৪.২ ডিগ্রির নীচে নামেনি, তখনই আভাস মিলেছিল যে বুধবার ১৫ ডিগ্রি পৌঁছে যাবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। আর ঠিক সেটাই হল। বুধবার সকালে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আজ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হল ১৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। একইভাবে গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের থেকে বেশি ছিল। পারদ পৌঁছে যায় ২৬.৪ ডিগ্রিতে। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৫ ডিগ্রি বেশি। সার্বিকভাবে আজ কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রির আশপাশে থাকবে। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ১৫ ডিগ্রির আশপাশে।

    সরস্বতী পুজোর আগে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছে গেল। (ছবি সৌজন্যে এএনআই)
    সরস্বতী পুজোর আগে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছে গেল। (ছবি সৌজন্যে এএনআই)

    শেষ কয়েকদিনে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

    ১) বুধবার: ১৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

    ২) বৃহস্পতিবার: ১৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

    ৩) শুক্রবার: ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

    ৪) শনিবার: ১৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

    ৫) রবিবার: ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

    ৬) সোমবার: ১৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

    ৭) মঙ্গলবার: ১৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

    কলকাতায় ফের শীত পড়বে কবে?

    অর্থাৎ এখন যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তাতে দিনের বেলা বাড়ির বাইরে বেরোলে রোদের তাপ রীতিমতো গায়ে লাগছে। মূলত রাত বা ভোরের দিকে কিছুটা ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব আছে। কিন্তু যাঁদের ঠান্ডা কম লাগে, তাঁদের পাখাও চালাতে হতে পারে। আর সেরকম পরিস্থিতি থাকতে পারে আগামী এক সপ্তাহ। এই এক সপ্তাহে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার হেরফের হওয়ার তেমন সম্ভাবনা নেই। ফলে সরস্বতী পুজো কিছুটা আগে পড়লেও সেরকম ঠান্ডা লাগবে না। ফের কবে একটু বেশি ঠান্ডা পড়বে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

    আগামী কয়েকদিন পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া কেমন থাকবে?

    সার্বিকভাবে পুরো পশ্চিমবঙ্গেই এরকম ‘গরম-গরম’ ভাব থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, সপ্তাহখানেক পশ্চিমবঙ্গের কোনও জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন হেরফের হবে না। এখন যেরকম আছে, মোটামুটি সেরকম স্তরেই থাকবে বিভিন্ন জায়গার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

