কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্রের প্রার্থী অভিনবের মনোয়ন কেন বাতিল হল? কী উঠে আসছে!

কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্রের প্রার্থী অভিনবের মনোয়ন কেন বাতিল হল? কী উঠে আসছে!
শিয়রে ভোট! ২০২৬ বিধানসভা ভোটের আগে, কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিনব ভট্টাচার্যের প্রার্থী পদে মনোনয়ন এদিন বাতিল হয়। তৃণমূলের পোক্ত জমি কৃষ্ণনগর উত্তরের এই কেন্দ্রে, অবশ্য তৃণমূল বিকল্প প্রার্থীকে তৈরি রেখেছিল। পার্টি এদিন, তাদের এই কেন্দ্রে বিকল্প প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে। ফলত, অভিনব ভট্টাচার্যের জায়গায় সোমনাথ দত্ত প্রার্থী হন।
সদ্য শান্তিপুরের সভা থেকে ভরা মঞ্চে অভিনব ভট্টাচার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পার্টি সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর এদিন অভিনব মনোনয়ন জমা দিতে গেলে, তাঁর মনোনয়ন বাতিল করে কমিশন। জানা যাচ্ছে, রাজ্য সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি থাকা সংক্রান্ত জটিলতায় জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৯এ ধারায় তাঁর মনোনয়ন বাতিল করেছেন রিটার্নিং অফিসার। এমনই রিপোর্ট প্রকাশ পেয়েছে সংবাদমাধ্যমে। নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি বলছে, কোনও ব্যক্তি যদি সরকারের কোনও কাজে সরাসরি ঠিকাদারিতে যুক্ত থাকেন বা সরকারের সঙ্গে তাঁর ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িয়ে থাকে, তবে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন না।
এদিকে, মনোনয়ন বাতিলের পর অভিনব ভট্টাচার্য ঘটনাটিকে ‘অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক’ বলে বর্ণনা করেছেন। তবে তারই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে তিনি দলের পাশে রয়েছেন। দল যা বলবে, সেই অনুযায়ী তিনি পদক্ষেপ করবেন। এদিকে, কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র জানান, অভিনবের সঙ্গে ‘ব্যবসা সংক্রান্ত বেশ কিছু নথি নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী ওঁর মনোনয়ন বাতিল হয়েছে। আমাদের দ্বিতীয় প্রার্থী হিসাবে সোমনাথ দত্ত ঘাসফুল প্রতীক নিয়ে কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।’ উল্লেখ্য, এলাকার বহু জায়গাতেই পার্টির তরফে দেওয়াল লিখন হয়ে গিয়েছে। এরপর হল তৃণমূলের প্রার্থী বদল। কৃষ্ণনগরের মেধাবী, স্থানীয় যুবককে প্রার্থী বেছে তৃণমূল এই কেন্দ্রে তাবড় রণকৌশল স্থির করলেও, বর্তমান পরিস্থিতির সাপেক্ষে মহুয়া বললেন ‘অভিনব অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল, বাকিটা শেষ করবে সোমনাথ।’
