নদিয়ায় ‘স্কুলের মধ্যেই’ শুভেন্দুর সভা নিয়ে সরকারের কাছে অভিযোগ!

পঠনপাঠনের সময়ের মধ্যেই প্রাথমিক স্কুলের মাঠে শুভেন্দু অধিকারীর সভার আয়োজন করা হয়েছে - এমনই অভিযোগ তুলে কল্যাণীর মহকুমা শাসক এবং বিডিওকে চিঠি দেওয়া হয়। আইনজীবী মুকুল বিশ্বাস সেই অভিযোগপত্র দায়ের করেন। বিষয়টি নিয়ে বিজেপির তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তবে শেষপর্যন্ত শুক্রবার বিজেপির সভা শুরু হতে-হতে বিকেল চারটে গড়িয়ে যায়। বিজেপি নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার ডাকে 'পরিবর্তন সংকল্প সভা' থেকে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ শানান পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা।
তারইমধ্যে সিঙ্গুরে রবিবার যে সভা করার কথা আছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর, সেখানকার জমি নিয়েও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। গোপালনগর এবং সিংহের ভেড়ির জমি মালিকদের একাংশ অভিযোগ তুলেছেন যে সিঙ্গুরের 'টাটার মাঠে' মোদীর সভার জন্য জোর করে জমি নেওয়া হয়েছে। ২০০৮ সালে যে মাঠ ঘিরে উত্তাল হয়েছিল রাজ্য এবং বামেদের রাজত্বে শেষ কফিন পুঁতে দিয়েছিল, সেই জমিই নতুন করে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। এমনকী মোদীর সভা জন্য যে হ্যাঙার তৈরি হয়েছে, তার আদল করা হয়েছে সিঙ্গুরের ন্যানো কারখানার ছাউনির মতো। যে কারখানা শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। রতন টাটা বলেছিলেন, ‘ব্যাড এম’ (মমতা) ‘ট্রিগার টিপে দেওয়ায়’ ন্যানো প্রকল্প চলে গিয়েছিল গুজরাটের ‘গুড এম’-র (মোদী সেইসময় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন) কাছে।
সেই বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী তথা সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারামা মান্না বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংবিধান ছুঁয়ে শপথ নিয়েছেন। ভারতীয় আইন মেনে চলার জন্য (শপথ নিয়েছেন)। মোদীজি সিঙ্গুরে আসছেন। কিন্তু আইন মানছেন না। সভা আয়োজনের জন্য জমি মালিকদের অনুমতি চাই।’ পালটা বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, মোদীর সভার জন্য এসপিজির (প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে) উপস্থিতিতে আগেভাগেই নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠক হয়ে গিয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফেও সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। রাজনীতির জন্য এখন এসব করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন।
