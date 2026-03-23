Left Front releases candidates: গড়বেতায় চমক দিয়ে বামেরা প্রকাশ করল তৃতীয় তালিকা! ১৫ আসনের কে কোথায় প্রার্থী?

Left Front releases candidates: গড়বেতায় চমক দিয়ে বামেরা প্রকাশ করল তৃতীয় তালিকা! ১৫ আসনের কে কোথায় প্রার্থী?
গড়বেতা কেন্দ্রের প্রার্থী, কে এই তপন ঘোষ?
২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের নামের তৃতীয় তালিকা সোমবার প্রকাশ করল বামেরা। এই তালিকায় ১৫ জনের নাম রয়েছে। তবে তালিকায় সবচেয়ে বড় চমক হল গড়বেতা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের প্রার্থী তপন ঘোষ। যে নাম ছোট আঙাড়িয়া কাণ্ডে লাইমলাইটে এসেছিল।
গড়বেতার এককালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিপিআইএম নেতা তপন ঘোষ পেশায় প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক। ছোট আঙারিয়া হত্যাকাণ্ড এবং নন্দীগ্রামে খুন-অপহরণে জড়িত থাকার অভিযোগে তপন-সুকুর, এই দুই নাম এককালে কেড়েছিল শিরোনাম! সেই পর্বের কেন্দ্রে রয়েছে ২০০১ সালের এক ঘটনা। সেদিন গড়বেতার ছোট আঙারিয়ায় এক তৃণমূল সমর্থকের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ১২ জনকে হত্যার অভিযোগ ওঠে। সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তদন্তের ভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। অভিযোগ ওঠে তপন-সুকুর সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। রুজু হয়েছিল এফআইআর। এরপর ২০০৭ সালে নন্দীগ্রামে এক মিছিলে হামলা ও অপহরণের অভিযোগ ওঠে তপন-সুকুরদের বিরুদ্ধে। একটা সময় সিপিএমের মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষের ঘনিষ্ঠ সহকারী হিসাবে তপন ঘোষ ও সুকুর আলির নাম একযোগে উচ্চারিত হত গড়বেতা এলাকায়। সেই তপন-সুকুরদের মধ্যেকার তপন ঘোষ এবার বামেদের গড়বেতার প্রার্থী। এছাড়াও বাকি ১৪ আসনে বামেদের কে কোথায় প্রার্থী হয়েছেন, দেখা যাক।
সিতাইতে ফরোয়ার্ড ব্লকের অরুণ কুমার বর্মা প্রার্থী, সিপিএমের শ্যামল রায় আলিপুরদুয়ারে প্রার্থী, চোপড়ায় সিপিএমের এম. রহমান প্রার্থী, ইসলামপুরে সিপিএমের বাজিল আখতার প্রার্থী, লালগোলা কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছেন সিপিএমের বাবলুজ্জামান। এছাড়াও হরিহরপাড়ায় সিপিএমের জমিরউদ্দিন মোল্লা প্রার্থী, হরিণঘাটায় সিপিএমের স্বপন সরকার প্রার্থী, ভাটপাড়ায় আসনারায়ণ সিং প্রার্থী, ফলতায় সিপিএমের শম্ভু কুর্মী প্রার্থী, সিপিএমের আবদুর রউফ এন্টালিতে প্রার্থী, শ্যামপুকুর কেন্দ্রে ঝুমা দাস ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী, সিপিএমের তরফে ভাস্কর রায় বাগনানের প্রার্থী, সিপিএমের সুপর্ণা দলুই চন্দ্রকোণার প্রার্থী, শালতোড়ে নন্দলাল বারুই সিপিএমের তরফে বামেদের প্রার্থী।