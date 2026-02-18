Local Trains Cancelled in Howrah Division: প্রায় আড়াই মাস ধরে ধাপে-ধাপে কাজ চলবে, একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল হাওড়া শাখায়

Local Trains Cancelled in Howrah Division: প্রায় আড়াই মাস ধরে ধাপে-ধাপে কাজ চলবে, একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল হাওড়া শাখায়
প্রায় আড়াই মাস ধরে ধাপে-ধাপে কাজ চলবে, একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল হাওড়া শাখায়। কাটোয়া-হাওড়া, ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখার বিভিন্ন ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। একাধিক লোকাল ট্রেনের সময়সূচিও পরিবর্তন করে দিয়েছে পূর্ব রেল।
প্রায় আড়াই মাস ধরে পর্যায়ক্রমে কাজ চলবে। মোট ২৪ দিন ট্র্যাফিক ও পাওয়ার ব্লক থাকবে। সেই পরিস্থিতিতে প্রাথমিকভাবে কয়েকটি লোকাল ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হল হাওড়া ডিভিশনে। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে যে, বাঁশবেড়িয়া এবং ত্রিবেণী স্টেশনের মাঝে একটি নতুন রোড ওভারব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু হতে চলেছে। এই কাজের জন্য ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মে ২০২৬ পর্যায়ক্রমে ট্র্যাফিক এবং পাওয়ার ব্লক নেওয়া হবে। ওই সময়ের মধ্যে মোট ২৪ দিন ট্র্যাফিক এবং পাওয়ার ব্লক থাকবে। আর প্রতিদিন তিন ঘণ্টা থাকবে সেই ট্র্যাফিক এবং পাওয়ার ব্লক। তার জেরে ব্যান্ডেল-কাটোয়া এবং হাওড়া-কাটোয়া শাখায় ট্রেন চলাচলে প্রভাব পড়বে।
কোন কোন দিন ট্রেন বাতিল থাকবে?
রেলের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২৪ ফেব্রুয়ারি এবং ২৭ মার্চ কয়েকটি লোকাল ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন চারটি ট্রেন বাতিল থাকছে। কোন কোন ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, সেই তালিকা দেখে নিন -
১) ৩৭৯২২ কাটোয়া-হাওড়া লোকাল।
২) ৩৭৭৪৬ কাটোয়া-ব্যান্ডেল লোকাল।
৩) ৩৭৭৪৯ ব্যান্ডেল-কাটোয়া লোকাল।
৪) ৩৭৯১৭ হাওড়া-কাটোয়া লোকাল।
কোন কোন ট্রেনের সময়সূচিতে রদবদল করা হয়েছে?
শুধুমাত্র বাতিল নয়, কাজের দিনগুলিতে কয়েকটি ট্রেনের সময়ও হেরফের করে দেওয়া হয়েছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ এবং এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহের একাধিক দিনে (১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১ মার্চ, ২ মার্চ, ৩ মার্চ, ৪ মার্চ, ২৪ এপ্রিল, ২৫ এপ্রিল, ২৬ এপ্রিল, ২৭ এপ্রিল এবং ২৮ এপ্রিল।) নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি কার্যকর হবে -
১) ৩৭৭৪৮ কাটোয়া-ব্যান্ডেল লোকাল: দুপুর ১টার পরিবর্তে দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে কাটোয়া থেকে ছাড়বে। এছাড়াও যাত্রাপথে ট্রেনটি প্রায় ৭০ মিনিট নিয়ন্ত্রণ করা হবে।
২) ৩৭৯২৪ কাটোয়া-হাওড়া লোকাল: এই ট্রেনটি যাতায়াতের পথে ১৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।
আর কবে কবে ট্রেনের সময় পালটানো হয়েছে?
এছাড়াও ২৯ এপ্রিল, ৩০ এপ্রিল, ১ মে, ২ মে এবং ৩ মে ব্যান্ডেল-কাটোয়া লোকালের সময় হেরফের করা হয়েছে। ৩৭৭৪১ ব্যান্ডেল-কাটোয়া লোকাল রাত ৩ টে ৫ মিনিটের পরিবর্তে ভোর ৪টে ৫ মিনিটে ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করবে।
