LPG Gas Cylinder Prices February 2026: LPG সিলিন্ডারের দাম বাড়ল কলকাতায়! বাজেটের আগে কোন শহরে রান্নার গ্যাসের দর কত?

যে আশঙ্কাটা করা হচ্ছিল, সেটাই হল। ফেব্রুয়ারির শুরুতেই বাড়ল রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম। তবে পশ্চিমবঙ্গ-সহ চার রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে গৃহস্থের রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বাড়ানো হল না। অর্থাৎ ১৪.২ কেজি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দামের কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। শুধুমাত্র বাড়ানো হল ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম। কলকাতায় যেমন একটি সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে ৪৯.৫ টাকা। আর চারটি মহানগরীর সবথেকে বেশি দাম বৃদ্ধি পেয়েছে চেন্নাইয়ে। সেখানে প্রতিটি ১৯ কেজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে ৫০ টাকা।
গ্যাস সিলিন্ডারের দাম যে বাড়বে, সেটা প্রত্যাশিতই ছিল
তবে দামটা যে বাড়বে, তা প্রত্যাশিত ছিল। কারণ কিছুটা হঠাৎ করেই বিশ্ব বাজারে রান্নার গ্যাসের কাঁচামালি প্রোপেন এবং বুটেনের খরচ বেড়ে গিয়েছে। আর সেই দাম বৃদ্ধির নেপথ্যে আছে আমেরিকা ও ইরানের সংঘাতের আবহ। তার জেরে প্রোপেন এবং বুটেনের আমদানির খরচ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়াও ডলারের নিরিখে টাকার দাম পড়ে যাওয়ায় বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে।
সেই পরিস্থিতিতে ফেব্রুয়ারিতে যে গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বাড়বে, সেটা মোটামুটি প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের আগেই ১৪.২ কেজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বাড়ানোর ঝুঁকি নেওয়া হয় কিনা, সেদিকে নজর ছিল। সেই পথে হাঁটা হল না।